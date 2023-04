Trump NO fue esposado ni quedó detenido tras su audiencia en Nueva York

En cuanto a su posterior liberación bajo palabra, como explican estas notas de Time y CNN, el expresidente fue liberado bajo una figura denominada en inglés “Release on Own Recognizance (R.O.R.) [libertad provisional bajo palabra]”, en la que “la corte ha decidido que es probable que el acusado se presente ante la corte en una fecha futura y no se requiere fianza para que el acusado sea liberado antes del juicio”.