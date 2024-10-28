Verificamos a Trump en el Madison Square Garden: ni la Patrulla Fronteriza le dio un respaldo “total y completo”, ni Harris propuso desfinanciar a la policía

Trump reincidió en afirmaciones falsas, engañosas y a las que falta contexto.

En el encuentro del expresidente Donald Trump en el Madison Square Garden, este domingo 27 de octubre de 2024, el candidato republicano dio un discurso xenófobo y antiinmigrante , con insultos a Puerto Rico por parte de uno de sus invitados y sus propios señalamientos contra Kamala Harris.

Pero también en esa alocución de 1hora y 20 minutos, Trump repitió varias afirmaciones no apegadas a la verdad, que ha reiterado durante la campaña.

El candidato presidencial hizo también otras afirmaciones sobre la frontera, los recursos de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), la policía y los empleos manufactureros. Estos son nuestros veredictos.

“La Patrulla Fronteriza me dio la semana pasada su respaldo total y completo”. ENGAÑOSO.

La afirmación de Trump de haber recibido “respaldo total y completo” de la Patrulla Fronteriza es engañosa porque recibió apoyo del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza (NBPC, por sus siglas en inglés), el sindicato de agentes fronterizos . Un posteo en X (antes Twitter) de la NBPC aclaró que el apoyo que dan al expresidente y candidato republicano es “en nombre de los 16,000 hombres y mujeres, representados por el Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza”. Sin embargo, inscribirse en el sindicato no es obligatorio, por lo que no todos los agentes están representados en sus decisiones.

Datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) señalan que durante el año fiscal 2023 (octubre de 2022 a septiembre de 2023) la Patrulla Fronteriza tuvo 19,104 agentes .

No es primera vez que la NBPC da su apoyo a Trump: lo hicieron en 2016 y también en 2020. De acuerdo con The Hill , “el sindicato más grande de la Patrulla Fronteriza ha apoyado durante años las propuestas de línea dura de Trump en materia de seguridad fronteriza e inmigración, rompiendo con él sólo indirectamente al apoyar el fallido acuerdo fronterizo bipartidista del Senado al que Trump se opuso”.

“No ven a FEMA ¿Sabes que gastaron su dinero en traer inmigrantes ilegales, por lo que no tenían dinero para Georgia y Carolina del Norte, Alabama, Tennessee, Florida y Carolina del Sur. No tenían dinero”. FALSO.

Ambas afirmaciones del republicano son falsas.

FEMA no gastó dinero en inmigrantes indocumentados porque el Fondo de Ayudas en Caso de Desastre de la FEMA (DRF, por sus siglas en inglés) y el Programa de Refugio y Servicios (SSP, por sus siglas en inglés), que brinda apoyo financiero a entidades no federales para dar refugio y otros beneficios a los inmigrantes no ciudadanos, tienen financiamientos distintos, como detalló en X (antes Twitter), Angelo Fernández, portavoz de la Casa Blanca.

Como ya verificamos en plena crisis del huracán Helene, el Congreso asignó 650 millones de dólares en el año fiscal 2024 para financiar el SSP, que ayuda a los gobiernos estatales y locales a albergar a los migrantes. Mientras que dispuso en el presupuesto del año fiscal 2024, algo más de 36,200 millones de dólares (presupuesto y adicionales para el año fiscal) para el DRF.

En su página web, FEMA desmontó mitos sobre la respuesta a las emergencias del huracán Helene. Afirman que es falso que no tengan recursos. “FEMA tiene suficiente dinero en este momento para responder de inmediato y cubrir las necesidades de recuperación. Si usted se vio afectado por Helene, no dude en solicitar asistencia por desastre, ya que hay una variedad de ayudas disponibles para diferentes necesidades”, se lee.

“Fue creadora original de desfinanciar nuestra policía… Kamala jura abolir nuestra policía”. FALSO.

Las afirmaciones de que la vicepresidenta y candidata demócrata quería desfinanciar a la policía y abolirla son falsas; y también han sido amplificadas por el compañero de fórmula de Trump, JD Vance .

De acuerdo con FactCheck.org, medio aliado de elDetector , en junio de 2020, Harris expuso su posición sobre el movimiento de “desfinanciar a la policía” que surgió a raíz de las protestas y disturbios por la muerte de George Floyd. Harris habló sobre “reimaginar la seguridad pública y cómo lograrlo”, pero nunca estuvo de acuerdo en que eso significara recortar o eliminar los presupuestos a la policía.

Harris tampoco juró abolir a la policía o hizo alguna afirmación similar. De hecho, por ejemplo, dijo en una entrevista en ABC, antes de ser compañera de fórmula de Joe Biden, que “es necesario poner más recursos en el sistema de educación pública de esas comunidades, en viviendas asequibles, en la posibilidad de ser propietario de una vivienda, en el acceso a capital para pequeñas empresas y el acceso a atención médica, independientemente de cuánto dinero tenga la gente. Así es como se logran comunidades seguras y saludables”.

“Eliminó [Kamala Harris] este año 50,000 empleos manufactureros”. FALTA CONTEXTO.

