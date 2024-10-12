Son falsas las afirmaciones de Trump y Vance de que Harris dejó entrar a 13,000 “inmigrantes ilegales asesinos”

Estas afirmaciones fueron hechas en mítines a finales de septiembre de 2024.

En apariciones de campaña a fines de septiembre en el estado pendular de Pensilvania, el expresidente Donald Trump y su compañero de fórmula, el senador JD Vance, acusaron falsamente a la vicepresidenta Kamala Harris de permitir la entrada de más de 13.000 “inmigrantes ilegales asesinos” a Estados Unidos.

Es cierto que al 21 de julio de 2024, había 13.099 no ciudadanos condenados por asesinato, que no habían sido detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés).

Pero la “gran mayoría” de ellos ingresaron al país antes de la administración Biden y su estatus de custodia se determinó “mucho antes de esta Administración”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado, señalando que muchos estaban en prisión. Además, los no ciudadanos incluyen a quienes ingresaron al país legalmente, como los titulares de tarjetas de residente permanente.

Trump y Vance distorsionaron el contenido de una carta del 25 de septiembre de 2024 que Patrick Lechleitner, director interino de ICE, envió al representante Tony Gonzales. El congresista republicano había solicitado el número de no ciudadanos que habían cometido un crimen, pero no estaban bajo custodia de ICE, una lista conocida como el expediente de no detenidos de la agencia.

La respuesta de Lechleitner incluía un gráfico que mostraba que había 13.099 no ciudadanos condenados por asesinato que no habían sido detenidos por ICE. Seguridad Nacional aclaró posteriormente en su comunicado que “muchos” están en prisiones, aunque no dijeron cuántos están encarcelados cuando FactCheck.org, medio aliado de elDetector, pidió una aclaratoria.

Gonzales publicó la carta de Lechleitner en X el 27 de septiembre. Al día siguiente, Vance hizo referencia a los 13.099 asesinos en un evento de campaña en Newtown, Pensilvania, y Trump hizo lo mismo en Prairie du Chien, Wisconsin. Un día después, Trump repitió la afirmación en Erie, Pensilvania.

Vance, 28 de septiembre: ¿Saben que hay 13.000, sé que algunos de ustedes están asintiendo porque algunos de ustedes vieron esto, 13.000 inmigrantes ilegales asesinos en Estados Unidos en este momento? Están en este país porque Kamala Harris los dejó entrar.

Trump, 29 de septiembre: Durante su mandato, es increíble, dejó entrar a 13.099 asesinos convictos. Algunos de ellos habían asesinado a 10 personas, algunos asesinaron a siete. Uno asesinó a seis.

Datos "malinterpretados"

En su comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que los datos en la carta de Lechleitner habían sido “malinterpretados”.

“Los datos se remontan a décadas; incluyen individuos que ingresaron al país en los últimos 40 años o más, la determinación de custodia de la gran mayoría se hizo mucho antes de esta Administración”, dijo el comunicado. “También incluye a muchos que están bajo la jurisdicción o actualmente encarcelados por socios de las fuerzas del orden federales, estatales o locales”.

De manera similar, Michelle Mittelstadt, directora de comunicaciones del Instituto de Política Migratoria, una organización no partidista, dijo a FactCheck.org que esas personas han estado en el expediente de no detenidos “durante décadas”.

“Hay mucha confusión en torno al expediente de no detenidos”, incluyendo “quién está en él y cuánto tiempo ha estado en él”, dijo Mittelstadt en un correo electrónico. “Este expediente ha crecido bajo múltiples administraciones, incluida la de Trump. Un número significativo de personas en el expediente ha estado en él durante décadas”.

Por ejemplo, el director interino de ICE dijo en su carta que había 425.431 criminales convictos en el expediente de no detenidos de la agencia al 21 de julio. Pero, como señaló Mittelstadt, ICE informó en un documento presupuestario “que había 405.786 no ciudadanos criminales convictos en el expediente de no detenidos en junio de 2021, por lo que la gran mayoría habría ingresado durante las administraciones anteriores, ya que la administración Biden tenía entonces solo cinco meses”. El número de personas en el expediente ha aumentado en casi un 5% en aproximadamente tres años.

La experta también dijo que “el expediente de no detenidos incluye no solo a inmigrantes no autorizados, sino a titulares de tarjetas verdes (greencards) y no ciudadanos con visas de no inmigrante de largo plazo que pueden ser deportados en virtud de una condena criminal”.

La carta de ICE a Gonzales mostró que, al 21 de julio, había 1.845 no ciudadanos adicionales en el expediente de no detenidos que enfrentan cargos de asesinato. Pero, nuevamente, no sabemos cuándo esas 1.845 personas ingresaron a Estados Unidos, cuántos de ellos pueden haber ingresado ilegalmente y cuándo cometieron sus presuntos crímenes. Tampoco sabemos si están siendo retenidos por otras agencias de orden público locales, estatales o federales. Un portavoz de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud para aclarar esa información.

FactCheck.org pidió a su vez a la campaña de Trump una respuesta ante la evidencia que contradice las afirmaciones de sus candidatos, de que Harris permitió la entrada de 13.099 “inmigrantes ilegales asesinos” a Estados Unidos. También solicitó que se proporcionara información sobre la afirmación de Trump de que algunos de los 13.099 “habían asesinado a 10 personas, algunos asesinaron a siete”. En su respuesta, Karoline Leavitt, secretaria de prensa nacional de Trump, dijo que el candidato republicano“comenzará la mayor deportación en masa de la historia en el primer día” de su gobierno, si resulta ganador de las elecciones.

Mittelstadt, en tanto, dijo que algunos asesinos y otros criminales no pueden ser deportados “porque su país no aceptará su regreso”. Además, dijo, una decisión de la Corte Suprema de 2001 generalmente prohíbe a ICE detener a no ciudadanos por más de seis meses si es poco probable que sean deportados. Como resultado, ICE dice en su sitio web que “se le ha requerido por ley liberar a miles de no ciudadanos, incluidos aquellos con condenas criminales graves”.

Este artículo fue publicado originalmente en español en FactCheck.org el 9 de octubre de 2024. Fue traducido por El Tiempo Latino, gracias a la alianza entre ese medio y FactCheck.org.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.