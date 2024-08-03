Verificación de los ataques de Vance a Harris: la vicepresidenta no apoyó abolir ICE ni desfinanciar la policía

En sus dos primeros mítines de campaña como candidato republicano a la vicepresidencia, el senador JD Vance concentró sus ataques en la vicepresidenta Kamala Harris. Pero en varios casos, tergiversó las palabras de Harris o su historial.

En esos mítines propios de su candidatura, realizados consecutivamente el 22 de julio, Vance habló en su ciudad natal, Middletown, Ohio, y luego en Radford, Virginia. Muchas de las líneas de ataque de Vance fueron repeticiones de argumentos contenidos en un memorando del Comité Senatorial Nacional Republicano que describe a Harris como “una radical declarada”.

Harris “apoyaba la abolición de ICE”. ENGAÑOSO.

En su discurso en Virginia, Vance distorsionó los hechos al afirmar que Harris “apoyaba la abolición de ICE”. Se refiere al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, la agencia del Departamento de Seguridad Nacional encargada de “hacer cumplir las leyes de inmigración para preservar la seguridad nacional y la seguridad pública”.

En 2018, varios líderes demócratas hicieron llamamientos para abolir ICE. En el sitio web de su campaña, cuando se postuló para un escaño en la Cámara de Representantes por Nueva York en 2018, Alexandria Ocasio-Cortez escribió que ICE representaba “parte de una expansión desenfrenada de los poderes ejecutivos que condujo a la erosión generalizada de los derechos civiles de los estadounidenses”. Al pedir la abolición de la agencia, Ocasio-Cortez afirmó que ICE “opera prácticamente sin rendir cuentas, destrozando familias y reteniendo a nuestros amigos y vecinos indefinidamente en centros de detención inhumanos repartidos por todo Estados Unidos”.

Mientras se desempeñaba como senadora en junio de 2018, Harris también criticó la forma en que ICE operó durante la administración del expresidente Donald Trump, especialmente la aplicación de la política fronteriza de “tolerancia cero”, que resultó en la separación de niños de sus padres, detenidos por entrar ilegalmente a Estados Unidos. Harris dijo que el gobierno debería “reexaminar críticamente” el papel de ICE, añadiendo que eso podría significar “empezar de cero”. Aquí está la parte relevante de una entrevista de junio de 2018 con Kasie Hunt de MSNBC (a partir del minuto 8:55).

Hunt, MSNBC, 24 de junio de 2018 : Muchos de los carteles en el mitin que acaba de realizar eran personas que decían: ‘Abolir ICE’. ¿Es esa una posición con la que está de acuerdo?

Harris : Mire, creo que no hay duda de que tenemos que reexaminar críticamente a ICE y su papel y la forma en que se administra y el trabajo que está realizando. Y probablemente debamos pensar en empezar desde cero, porque hay muchas cosas que están mal en la forma en que se está comportando. Y tenemos que lidiar con eso.

Hunt : ¿Cuál cree que debería ser la alternativa a ICE?

Harris: Bueno, antes que nada, no creo que el gobierno deba estar en la posición de separar familias. Y eso claramente forma parte de lo que está sucediendo en ICE y DHS. Tenemos que fijarnos en lo que está sucediendo, repito, en términos de cómo están manejando su perspectiva sobre los solicitantes de asilo. Ese es un problema real y va en contra del espíritu y la razón por la que tenemos normas y leyes de asilo en primer lugar. Así que, creo, que su misión está muy en duda y debe ser reexaminada.

En otra entrevista en “The View” en julio de 2019, le preguntaron a Harris si se desharía del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa ICE.

“No lo haría”, dijo Harris. “Necesitamos reestructurarlo y reformarlo. … Necesitamos lidiar con él y arreglarlo, pero no creo en deshacernos de él”. Harris añadió varias veces: “Creo en la seguridad fronteriza”.

Entonces, Harris pidió reexaminar la forma en que estaba funcionando ICE bajo la administración Trump y habló sobre la posibilidad de “comenzar desde cero”. Pero nunca pidió la abolición total de la agencia y sus funciones.

Harris “quería quitarle los fondos a la policía”. FALSO.

Vance dijo que “ni siquiera Joe Biden llegó a decir que quería quitarle los fondos a la policía”, mientras que Harris sí lo había hecho. Pero eso no fue así.

Más bien, en una serie de entrevistas a mediados de junio de 2020, Harris expuso cuidadosamente su posición sobre el movimiento de “desfinanciar a la policía” que surgió a raíz de las protestas y disturbios en respuesta a la muerte de George Floyd, un hombre negro, después de que un policía blanco se arrodillara sobre su cuello durante un arresto en Minneapolis, el 25 de mayo de 2020.

En sus entrevistas, Harris habló sobre “reimaginar la seguridad pública y cómo lograrlo”. La respuesta, dijo, no es “más policías en las calles”, sino más bien invertir más en las comunidades en dificultades; en cosas como educación, creación de empleo, viviendas asequibles y atención médica; como una manera de hacerlas más seguras. Nunca estuvo de acuerdo en que eso significara recortar o eliminar los presupuestos policiales.

Como ha escrito FactCheck.org, medio aliado de elDetector, no existe una definición acordada para el término “desfinanciar a la policía” (defund the police, en inglés). Algunos críticos de la policía, que creen que existe un racismo sistémico en la aplicación de la ley, realmente quieren abolir las fuerzas policiales y reemplazarlas con otras entidades de seguridad comunitaria. Otros abogan por transferir parte del dinero y funciones de los departamentos de policía a agencias de servicios sociales.

En medio de las protestas por el caso de Floyd, Harris estuvo al frente del debate sobre la conducta policial. El 8 de junio de 2020, copatrocinó un proyecto de ley que buscaba aumentar la rendición de cuentas por la mala conducta policial y eliminar las prácticas policiales discriminatorias. En ese momento, Biden era el probable candidato demócrata. Harris fue elegida compañera de fórmula de Biden para la vicepresidencia en agosto.

En una entrevista en “The View” de ABC el mismo día, 8 de junio de 2020, Meghan McCain preguntó si Harris apoyaba “desfinanciar y retirar a la policía de las comunidades estadounidenses”.

Harris, “The View” de ABC, 8 de junio de 2020: Creo que una gran parte de esta conversación realmente trata sobre reimaginar cómo hacemos la seguridad pública en Estados Unidos. Lo que apoyo, es esto: Hemos confundido la idea de que para lograr seguridad, hay que poner más policías en la calle en lugar de entender que para lograr comunidades seguras y saludables hay que poner más recursos en el sistema de educación pública de esas comunidades, en viviendas asequibles, en la posibilidad de ser propietario de una vivienda, en el acceso a capital para pequeñas empresas y el acceso a atención médica, independientemente de cuánto dinero tenga la gente. Así es como se logran comunidades seguras y saludables. …

Y esto es lo otro, cuando hablo con los cuerpos policiales, ellos saben que no quieren ser ni están capacitados para ser los que responden a alguien con una enfermedad mental o abuso de sustancias o a la población sin hogar. Pero en muchas ciudades, eso es lo que está sucediendo porque no estamos dirigiendo esos recursos, esos recursos públicos, a donde deben ir, que es abordar los temas de salud mental, la falta de vivienda, el abuso de sustancias; de modo que no tengamos que tener una respuesta policial porque somos más inteligentes.

McCain: … ¿Está usted a favor de quitarle fondos a la policía?

Harris: ¿Cómo define “desfinanciar a la policía”?

McCain: Bueno, no estoy ni remotamente a favor de eso, así que les preguntaría lo mismo a los manifestantes, pero… supongo que se trata de destituir a la policía y, como dijo la congresista Ilhan Omar, introducir una forma completamente nueva de gobernar y de la ley y el orden en una comunidad.

Harris: … Entonces, repito, necesitamos reimaginar cómo estamos logrando la seguridad pública en Estados Unidos y tenemos ciudades donde un tercio de su presupuesto total se destina a la policía y, sin embargo, en esas mismas ciudades, hay una enrome necesidad de recursos de salud mental, de recursos destinados a escuelas públicas, de recursos destinados a capacitación laboral y creación de empleo.

Harris abordó los mismos temas en una entrevista el mismo día en MSNBC y agregó: “No queremos que los oficiales de policía tengan que ocuparse del problema de las personas sin hogar. No queremos que los policías tengan que lidiar con el abuso de sustancias y la salud mental. No; deberíamos poner esos recursos en nuestros sistemas de salud pública, deberíamos mirar nuestros presupuestos y preguntarnos: ‘¿Estamos obteniendo el mejor retorno de nuestra inversión como contribuyentes?’”.

En una entrevista con George Stephanopoulos en “Good Morning America” de ABC al día siguiente, 9 de junio de 2020, Harris dijo que las acusaciones de Trump de que los demócratas radicales de izquierda apoyaban el desfinanciamiento de la policía, buscaban“crear miedo donde no es necesario”. En esa misma entrevista, dijo que aplaudía la propuesta del entonces alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, de reasignar alrededor de 150 millones de dólares de la labor policial a iniciativas de salud y de apoyo a los jóvenes. Y volvió a subrayar la necesidad de “invertir en las comunidades” para hacerlas más saludables y seguras.

“Tenemos que detener la militarización de la policía”, dijo Harris. “Pero eso no significa que nos deshagamos de la policía. Por supuesto que no. Tenemos que ser prácticos en esto”.

En una entrevista en CNN el 6 de septiembre de 2020, después de convertirse en la candidata a la vicepresidencia de los demócratas, se le preguntó a Harris sobre una cita de su libro de 2009 donde apoyaba la presencia de más policías en las calles, y cómo eso concordaba con su posición más reciente de que aumentar el número de agentes de policía no era la respuesta para lograr comunidades más seguras.

“Lo que diría ahora es lo que diría entonces, que es que quiero asegurarme de que si una mujer es violada, un niño es abusado sexualmente, un ser humano asesina a otro ser humano, que habrá un oficial de policía que responda a ese caso y que habrá responsabilidad y consecuencias para el infractor”, respondió Harris.

Es decir, Harris abogó por invertir más en las comunidades en dificultades como medio para hacerlas más seguras y discutió la redefinición de los roles gubernamentales para que los servicios sociales y las agencias de salud mental respondan a algunas emergencias en lugar de la policía. Pero no pidió la eliminación de los departamentos de policía, como sugiere la frase “desfinanciar a la policía”.

“Kamala Harris es zar de la frontera de Estados Unidos”. FALSO.

Vance atribuyó a la vicepresidenta, en Virginia, un título (como también lo ha hecho Trump) que no es correcto.

Y luego afirmó: “¿Y cómo está nuestra frontera, damas y caballeros? No ha hablado con el jefe de la Patrulla Fronteriza ni una sola vez en todo su mandato como zar de la frontera. Recuerde, en su primer día en el cargo, ella y Biden suspendieron las deportaciones, detuvieron la construcción del muro fronterizo y volvieron a implementar la captura y liberación. La crisis fronteriza es una crisis de Kamala Harris”.

Como verificó FactCheck.org en la tercera noche de la Convención Nacional Republicana, cuando el representante Matt Gaetz y otros dijeron erróneamente que Harris fue nombrada “zar de la frontera”, la vicepresidenta nunca fue designada como la persona a cargo de la seguridad fronteriza.

En 2021, Biden eligió a Harris para encabezar una iniciativa centroamericana llamada “Estrategia de Causas Raíces”, un esfuerzo para “abordar las causas fundamentales de la migración” desde “El Salvador, Guatemala y Honduras”. La iniciativa busca disuadir la migración de esos países, entre otras cosas, proporcionando fondos para desastres naturales, luchando contra la corrupción y creando asociaciones con el sector privado y organizaciones internacionales.

En una reunión sobre inmigración el 24 de marzo de 2021, Biden anunció que había recurrido a Harris para “ayudar a detener el movimiento de tanta gente” de México y el Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras).

Harris dijo que esperaba “entablar diplomacia con el gobierno, el sector privado, la sociedad civil y los líderes de cada uno de ellos en El Salvador, Guatemala y Honduras para fortalecer la democracia y el Estado de derecho, y garantizar la prosperidad compartida en la región”.

El mes siguiente, cuando un periodista le preguntó a Harris si tenía planeado un viaje a la frontera sur, Harris respondió: “El presidente le ha pedido al secretario Mayorkas que aborde lo que está sucediendo en la frontera”. “A mí me pidieron que lidere el asunto de abordar las causas fundamentales en el Triángulo Norte, similar a lo que hizo el entonces vicepresidente hace muchos años”, aclaró.

Cuando Harris y el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, visitaron la frontera en El Paso en junio de 2021, Mayorkas señaló: “La vicepresidenta está liderando el esfuerzo de nuestra nación para abordar las causas fundamentales de la migración: por qué las personas abandonan sus hogares en primer lugar”. Mayorkas dijo que era su responsabilidad “asegurar la frontera”.

Una gran parte de los esfuerzos de Harris se han centrado en fomentar la inversión del sector privado en El Salvador, Guatemala y Honduras, así como en México, lo que, hasta marzo, había resultado en “más de 5,2 mil millones de dólares en compromisos del sector privado para el norte de Centroamérica”, según un comunicado de prensa de la Casa Blanca. Harris también se reunió con líderes centroamericanos para alentar un “enfoque en la buena gobernanza y los derechos laborales”, nuevamente con el objetivo de abordar algunas de las causas fundamentales de la migración.

Aunque es difícil medir el éxito de esos programas para frenar la migración, las estadísticas de Aduanas y Protección Fronteriza muestran que la inmigración ilegal de El Salvador, Guatemala y Honduras ha disminuido desde 2021. Sin embargo, los intentos ilegales de cruzar la frontera por parte de mexicanos han aumentado desde ese mismo año.

“Los medios dicen: ‘Bueno, ya saben, JD dijo algunas cosas críticas sobre el presidente Trump hace 10 años’. Y Kamala Harris [...] dijo que Biden era un racista y luego, dos meses después, se postuló con él”. FALSO.

Vance, intentó devolverle la jugada a los demócratas, que apuntan que él mismo hizo en una ocasión varios comentarios mordaces en contra de Trump, al afirmar erróneamente que Harris dijo una vez que Biden era racista.

Las críticas pasadas de Vance a Trump durante la campaña presidencial de 2016 están bien documentadas. En 2016, escribió un artículo de opinión donde decía que Trump era como una “heroína cultural” y en una entrevista de ese año dijo rotundamente: “Yo soy del tipo de persona que ‘Nunca Trump’. Nunca me gustó”. Aunque en una entrevista de julio de 2021 en Fox News, Vance dijo que lamentaba esos comentarios y lamentaba haber “estar equivocado sobre el tipo”.

En cuanto a Harris, sí brindó uno de los momentos más polémicos del debate de las primarias demócratas del 27 de junio de 2019, confrontando agresivamente a Biden en dos cuestiones relacionadas con la raza: la oposición pasada de Biden al transporte escolar y sus comentarios sobre trabajar en la década de 1970 con dos demócratas segregacionistas del sur, los senadores James Eastland de Misisipi y Herman Talmadge de Georgia, con “cierta cortesía”.

Como verificó FactCheck.org, la ahora aspirante presidencial comenzó sus comentarios diciéndole a Biden: “No creo que seas racista”. Pero Harris, que es negra, también dijo: “Fue doloroso escucharte hablar sobre la reputación de dos senadores estadounidenses que construyeron su reputación y su carrera sobre la base de la segregación racial en este país”. Biden respondió diciendo: “No elogié a los racistas”. Harris no dijo que lo hubiera hecho. Ella dijo que habló sobre la reputación de los senadores y Biden dijo que pudo trabajar con ellos de manera civilizada para lograr que se hicieran las cosas en el Senado, a pesar de sus diferencias políticas y personales.

“Ella votó para eliminar el obstruccionismo y aprobar la nueva estafa verde, destruyendo empleos en el sector energético en Virginia y Pensilvania y elevando el costo de los bienes”. FALSO.

Vance acusó a Harris de votar para poner fin a una norma de procedimiento del Senado para que los legisladores demócratas pudieran aprobar una legislación sobre el cambio climático.

“Es por eso que tenemos una crisis de asequibilidad en este país, amigos míos, porque Joe Biden y Kamala Harris prefieren comprar petróleo y gas a dictadores de hojalata de todo el mundo. Yo digo que deberían comprarlo aquí mismo, de los trabajadores estadounidenses”, dijo.

Vance parecía referirse al “ Green New Deal”, una resolución no vinculante que describió formas en que Estados Unidos debería abordar el cambio climático. Sin embargo, la resolución nunca recibió una votación en la Cámara ni en el Senado tras ser presentada en febrero de 2019.

En una reunión comunitaria en septiembre de 2019, Harris, entonces senadora estadounidense candidata a la presidencia, dijo que estaría dispuesta a eliminar el obstruccionismo del Senado, una regla que requiere 60 votos para poner fin al debate sobre la mayoría de las leyes, para convertir la medida en ley. “Este es mi punto: si ellos [el Congreso] no actúan, como presidenta de Estados Unidos, estoy dispuesta a deshacerme del obstruccionismo para aprobar el Green New Deal”, dijo mientras respondía una pregunta.

Pero, como dijimos, la resolución no se llevó al pleno del Senado, por lo que no hubo obstruccionismo al que poner fin. Y no hay manera de que la legislación haya destruido “empleos energéticos” y aumentado “el costo de los bienes”, como afirmó Vance, ya que no se convirtió en ley. El propio memorando del NRSC decía que Harris “se comprometió a eliminar el obstruccionismo para aprobar el Green New Deal”.

Su otra afirmación de que Biden y Harris “preferirían comprar petróleo y gas a dictadores de hojalata” que a “trabajadores estadounidenses” también es engañosa.

Bajo la administración Biden, en Estados Unidos se ha producido más petróleo crudo y gas natural que nunca. Además, si bien el gas natural y el petróleo crudo se importan a Estados Unidos desde otros países para ayudar a satisfacer la demanda interna, “estas son todas decisiones [comerciales] tomadas por empresas privadas”, no por el gobierno federal, según dijo a FactCheck.org Mark Finley, experto en energía y petróleo global en el Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice. “No hay mucho espacio para que la administración tenga un impacto en eso”.

Además, alrededor del 99% de las importaciones de gas natural a Estados Unidos provienen de Canadá, que no tiene una dictadura. Canadá también ha sido constantemente la fuente de alrededor del 60% de las importaciones de petróleo crudo a Estados Unidos en los últimos años. Después de Canadá, los principales proveedores de las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos son México, Arabia Saudita, Irak y Colombia; que fueron los mismos cinco principales países proveedores de importaciones durante la administración Trump.

Es posible que Vance se haya estado refiriendo al hecho de que en 2023, la administración Biden levantó temporalmente las sanciones energéticas de la era Trump a Venezuela, permitiendo una vez más las importaciones de compañías de petróleo y gas de esa nación, que está dirigida por un gobierno autoritario. Pero las sanciones se volvieron a imponer en abril de 2024, después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se retractara de su acuerdo de trabajar para tener elecciones libres y justas en el país este año.

Incluso durante el período en que se eliminaron las sanciones, menos del 3% de las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos procedían de Venezuela, según datos federales.

Este artículo fue publicado originalmente en español en FactCheck.org el 26 de julio de 2024.

