El "héroe" latino de Parkland: recibió cinco disparos al ponerse como escudo humano y salvó la vida de sus compañeros

Anthony Borges, un joven latino de 15 años, se recupera en el hospital de las heridas del tiroteo de Parkland que la semana pasada dejó 17 muertos. El estudiante recibió cinco disparos de Nikolas Cruz, el autor confeso de la masacre, cuando el miércoles decidió proteger la vida de unos 20 de sus compañeros de escuela antes que la suya propia.

Cuando Cruz entró en el recinto de la secundaria Marjory Stoneman Douglas accionó la alarma para que los estudiantes salieran de las clases y poder así dispararles. En su recorrido por los diferentes niveles del edificio buscando matar el mayor número posible de sus excompañeros.





Borges y el resto de estudiantes tratraon de protegerse. El joven latino, de origen venezolano, fue el último que se refugió y trató de cerrar la puerta para evitar que Cruz entrara. En ese momento, recibió un disparo, según afirmó Carlos Rodríguez, amigo de Borges y quuien se encontraba con él en el momento de la matanza.

"Ninguno de nosotros sabía qué hacer. Entonces, él tomó la iniciativa para salvar la vida de sus compañeros de clase", afirmó Rodríguez en el programa 'Good Morning America' de la cadena ABC.

Borges se mantuvo junto a la puerta, recibiendo así hasta cinco disparos en su cuerpo y salvando a sus compañeros. Desde que se conoció su historia, numerosas personas en las redes sociales lo han calificado como un "héroe".



Este domingo, el alguacil del condado de Broward, Scott Israel, visitó al hispano en el hostital para darle las gracias por su acción. "Afortunadamente se está recuperando, pero tiene un gran camino por delante con más cirugías", escribió la oficina de Israel en un tuit.

El padre de Anthony, Royer Borgers, indicó a ABC, que su hijo se comunicó con él poco después del ataque. "Me llamó y me dijo: 'Alguien me ha disparado en mi espalda y mi pierna'", explicó el progenitor entre lágrimas.

"Es mi héroe", añadió en referencia a la actuación de su hijo que se puso como escudo humano para defender a sus compañeros.





El joven por ahora se encuentra en el hospital en condición estable luego de haber sido operado por horas, según subrayó. "Solo pido a la gente que rece por él", dijo.

Una página en Gofundme se abrió para recoger fondos que ayuden a pagar los gastos médicos. Según la información en dicha página, Borges recultó herido en ambas piernas, le hizo un hueso "añicos" y una bala le atravesó la espalda.

La iniciativa buscaba recaudar 5,000 dólares pero desde su creación el 15 de febrero, un día después de la masacre, ya ha recaudado más de 100,000.