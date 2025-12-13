tiroteos Reportan tiroteo en la Universidad de Brown; buscan al atacante Poco antes, los oficiales de policía informaron de un sospechoso en custodia después de reportes de disparos en la Universidad de Brown en Rhode Island.

Cuerpos policiales de la ciudad de Providence se hallan en la búsqueda de uno o más sospechosos por un posible tiroteo en el campus de la Universidad de Brown, en Rhode Island, la tarde de este sábado.

A las 5:11 pm (local) el sistema de alertas de la universidad rectificó informando que no había un sospechoso en custodia, como se había indicado previamente, y que seguía la pesquisa por responsables.

Aunque no hay información sobre víctimas hasta el momento, la universidad dijo que hay una "emergencia médica en el lugar".

Se pidió a la población universitaria "continuar refugiándose en el lugar donde se encuentre", y alejarse del área del edificio Barus & Holley, una estructura de siete pisos que alberga la Facultad de Ingeniería y el Departamento de Física.

La policía de Providence confimó que la respondió a una alerta de una situación con un tirador cerca del edificio de ingeniería en el campus universitario, según el sistema de notificación de emergencias de la universidad.

La primera alerta sobre la situación fue emitida a las 4:22 pm (local), cuando se ordenó a las personas en el campus cerrar puertas con seguro, silenciar sus teléfonos celulares y ocultarse hasta nuevo aviso.

Por su parte, la policía de Providence informó en redes sociales de una "fuerte presencia policial y de bomberos en la calle Hope, cerca de la Universidad Brown", por lo que se pidió a la población tener cuidado y evitar la zona hasta nuevo aviso.

El edificio Barus & Holley cuenta con 117 laboratorios, 150 oficinas, 15 aulas y 29 laboratorios.

Las autoridades seguían recabando información del lugar del suceso, según Kristy DosReis, directora de información pública de la ciudad.

La universidad, perteneciente a la Ivy League, es una institución privada sin fines de lucro con unos 7,300 estudiantes universitarios y algo más de 3,000 estudiantes de posgrado, según su sitio web.

El sábado era el segundo día de exámenes finales del semestre de otoño.