Al menos 17 muertos deja un tiroteo en una escuela secundaria en Parkland, Florida

En vivo: vea aquí la cobertura en directo



PARKLAND, Florida.- Al menos 17 personas murieron este miércoles en un tiroteo en una escuela secundaria en Parkland, Florida. El alguacil del condado de Broward, Scott Israel, indicó además que hay más de una decena de heridos que fueron trasladados a dos hospitales de la zona.



Israel aseguró que el sospechoso fue detenido e identificado como Nikolas Cruz, de 19 años. Confirmó que fue alumno de la escuela y que había sido expulsado por mala conducta.

"Habíamos escuchado que eran muchos muertos, ahora tenemos que confirmar lo que nos dijo el condado de Broward, que son 17 personas muertas", dijo Israel en una conferencia de prensa al detallar que 12 de ellas fueron halladas dentro del edificio de la escuela. "Entre 14 y 18 más resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales", agregó.

Dos médicos del hospital Broward Health North, en Deerfield Beach, informaron que recibieron a ocho heridos, todos con herida de bala. El médico Evan Boyar dijo que dos de ellos fallecieron, tres se encontraban en condición crítica y tres estables. Indicaron que los heridos que han sido intervenidos quirúrgicamente se encuentran fuera de peligro.

En otro centro de salud, el Broward Health Medical Center, el médico Benny Menendez dijo a reporteros que recibieron a siete personas heridas: dos en situación crítica y cinco estables.

El alguacil aseguró que Cruz llevaba consigo al menos un arma semiautomática tipo AR-15.

"Es una situación terrible. Es un día horrible para nosotros", indicó a su vez el superintendente de escuelas del condado, Robert Runcie.

El tiroteo comenzó en la Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland pasadas las 2:00 pm hora local, poco antes de que acabara la jornada escolar.



"Es catastrófico. No tenemos palabras", dijo el alguacil.

Al ser evacuados, los alumnos fueron enviados a un Hotel Marriot a milla y media de la secundaria. Allí son interrogados por agentes del FBI para tener una imagen exacta de lo que ocurrió y cómo se desarrollaron los hechos.

Las escenas han sido muy emotivas en el momento en que los jóvenes estudiantes se reencuentran con sus padres fuera del hotel.



AVOID AREA OF DOUGLAS HS for ACTIVE POLICE SCENE. Do not call 911 unless an emergency. Nothing further.