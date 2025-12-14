Estados Unidos Tiroteo en la Universidad de Brown: el presunto atacante es un hombre de 24 años de Wisconsin, según reportes Las autoridades no han revelado públicamente información sobre la 'persona de interés' ni los posibles motivos del ataque en la prestigiosa universidad ubicada en Providence, Rhode Island.



Una 'persona de interés' seguía bajo custodia policial en la tarde de este domingo por el tiroteo durante el período de exámenes finales en la Universidad de Brown que dejó dos estudiantes fallecidos y nueve personas heridas. Reportes de medios detallaron que el presunto atacante es un hombre de 24 años de Wisconsin, pero todavía no ha sido identificado oficialmente por las autoridades.

Al ataque perpetrado en la tarde del sábado le siguieron horas de caos en el campus de la prestigiosa universidad y en los barrios cercanos de Providence, Rhode Island, mientras cientos de policías buscaban al atacante y pedían a los estudiantes y personal del plantel que se resguardaran en lugares seguros. El 'lockdown', que se extendió hasta la noche, fue levantado en la mañana del domingo.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado públicamente información sobre la 'persona de interés' ni los posibles motivos del ataque.

El coronel Oscar Pérez, el jefe policial de Providence, dijo en la tarde del domingo que la persona bajo custodia está entre los 20 y 30 años y que nadie ha sido imputado por el ataque. Pérez, quien previamente había dicho que la persona tenía entre 30 y 40 años, declinó decir si la persona en custodia tiene alguna relación con la Universidad de Brown.

Esa persona fue detenida en un hotel Hampton Inn en Coventry, Rhode Island, a unas 20 millas de Providence, donde permanecían este domingo policías y agentes del FBI.

Reportes de la agencia AP, CNN y The Washington Post precisaron que es un hombre de 24 años de Wisconsin.

Disparos en medio de los exámenes finales en la Universidad de Brown

El tiroteo comenzó el sábado por la tarde en el edificio Barus & Holley de ingeniería de la universidad durante los exámenes finales. Cientos de policías habían peinado el campus así como los vecindarios cercanos, y revisaban videos en la búsqueda del atacante que abrió fuego en un aula.

Armado con una pistola, el agresor disparó más de 40 rondas de 9 mm, según un funcionario policial. Hasta este domingo, las autoridades no habían recuperado un arma, pero sí recuperaron dos cargadores de 30 balas, indicó el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir públicamente la investigación.

La policía había divulgado un video de seguridad donde se observa al sospechoso de espaldas caminando por la calle, doblando en una esquina, pero sin mayores detalles destacables para su identificación.

Los investigadores no estaban seguros de inmediato de cómo el atacante ingresó al aula en el primer piso. Las puertas exteriores del edificio estaban desbloqueadas, pero las salas utilizadas para los exámenes finales requerían acceso con tarjeta, dijo el alcalde de Providence, Brett Smiley.

Dolor y conmoción en Providence

La universidad canceló este domingo todas las clases, exámenes, trabajos y proyectos para el resto del semestre de otoño y dijo que los estudiantes eran libres de irse. Aquellos que permanezcan en el campus tendrán acceso a servicios y apoyo, indicó el rector Francis Doyle en un comunicado.

"En este momento, es esencial que enfoquemos nuestros esfuerzos en brindar cuidado y apoyo a los miembros de nuestra comunidad mientras lidiamos con el dolor, el miedo y la ansiedad que nos afecta a todos en este momento", escribió Doyle.

Los líderes de Providence advirtieron que los residentes notarán una mayor presencia policial este domingo. Muchos negocios locales anunciaron que permanecerían cerrados y expresaron conmoción y dolor mientras la comunidad continuaba procesando la noticia del tiroteo.

La presidenta de Brown, Christina H. Paxson, comentó que el foco de la comunidad universitaria está en apoyar a las familias "de los dos estudiantes que lamentablemente perdieron sus vidas hoy", así como con los heridos.

"Todos están abrumados y tenemos mucho por delante en nuestra recuperación", declaró Paxson en la conferencia de prensa de hoy. "Nuestra comunidad es fuerte y lo superaremos, pero es devastador", agregó.

Por su parte, el alcalde Smiley se mostró emocional al discutir los esfuerzos de la ciudad para prepararse para un tiroteo masivo.

"Todos, intelectualmente, sabíamos que podría suceder en cualquier lugar, incluso aquí, pero eso no es lo mismo que cuando realmente sucede, y por eso este es un momento increíblemente perturbador y emocional para Providence, para Brown, para todos nosotros", indicó. “No es algo para lo que deberíamos tener que entrenar, pero lo hemos hecho”.

Pánico entre los estudiantes por el tiroteo

En el momento del tiroteo se estaban realizando exámenes de diseño de ingeniería en el edificio Barus & Holley, un complejo de siete pisos que alberga la Facultad de Ingeniería y el Departamento de Física e incluye más de 100 laboratorios, docenas de aulas y oficinas, según el sitio web de la universidad.

Emma Ferraro, estudiante de ingeniería química, estaba en el vestíbulo del edificio trabajando en un proyecto final cuando oyó fuertes estallidos provenientes del lado este. Al darse cuenta de que eran disparos, corrió hacia la puerta y se dirigió a un edificio cercano donde se refugió durante varias horas.

Alex Bruce, estudiante de bioquímica de último año de la Universidad de Brown, también estaba trabajando en su proyecto final de investigación en su dormitorio, justo enfrente del edificio, cuando oyó sirenas fuera y recibió un mensaje de texto sobre un tirador activo poco después de las 4 de la tarde.

"Estoy aquí temblando", dijo, mientras observaba por la ventana cómo media docena de agentes armados con equipo táctico rodeaban su dormitorio. Dijo que temía por un amigo que creía que estaba dentro del edificio de ingeniería en ese momento.

Los estudiantes de un laboratorio cercano se escondieron debajo de los escritorios y apagaron las luces después de recibir una alerta sobre el tiroteo, dijo Chiangheng Chien, un estudiante de doctorado en ingeniería que se encontraba a una cuadra del lugar de los hechos.

Mari Camara, de 20 años, estudiante de tercer año de Nueva York, salía de la biblioteca y se apresuró a entrar en una taquería para refugiarse. Pasó más de tres horas allí, enviando mensajes de texto a sus amigos mientras la policía registraba el campus.

"Todo el mundo está igual que yo, conmocionado y aterrorizado por lo que ha pasado", dijo.

El jefe de policía dijo a la prensa que las fuerzas policiales hallaron a estudiantes que habían construido barricadas en aulas y salones para resguardarse. Las autoridades los transportaron a un lugar seguro.

Inicialmente, el sábado el sistema de alertas de la universidad informó que había un sospechoso en custodia, pero luego esa información fue rectificada, apuntando que seguía la búsqueda del responsable.

Incluso el presidente Donald Trump publicó en sus redes sociales que había sido informado del tiroteo, y que "el sospechoso está en custodia". Unos 20 minutos después negó la detención y atribuyó la inexactitud a que "la policía de la Universidad Brown se retractó de su anterior declaración: el sospechoso NO se encuentra detenido".

También resultó infundada una información divulgada por la Universidad que señalaba sobre un presunto segundo tiroteo en una calle a dos cuadras del campus de Brown.

El presidente Trump también expresó "¡Que Dios bendiga a las víctimas y a sus familias!", mientras que el gobernador de Rhode Island, el demócrata Dan Mckee, comentó en sus redes sociales que "nuestra capital sufrió hoy una tragedia inimaginable. Acompañamos con el corazón a los habitantes de Providence y a todos los afectados".

La primera alerta sobre la situación fue emitida a las 4:22 pm (local), cuando se ordenó a las personas en el campus cerrar puertas con seguro, silenciar sus teléfonos celulares y ocultarse hasta nuevo aviso.

La universidad, perteneciente a la Ivy League, es una institución privada sin fines de lucro con unos 7,300 estudiantes universitarios y algo más de 3,000 estudiantes de posgrado, según su sitio web.

Con información de la agencia AP.

