El tiroteo en una escuela secundaria de Parkland, Florida, dejó 17 muertos. Este ataque masivo, perpetrado por un exalumno del centro, está entre los más mortíferos del país.

Algunos alumnos dejaron constancia del ataque en sus redes sociales y en los mensajes que mandaban a sus familiares.

Se escuchan tiros en uno de los salones de clase de Stoneman Douglas High School.