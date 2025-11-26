Una "emboscada", un sospechoso que no coopera: qué se sabe del ataque a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington DC

Video “Están en condición crítica”: esto se sabe del ataque a dos miembros de la Guardia Nacional en DC

Aún son muchas las incógnitas que rodean el ataque contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington DC ocurrido este miércoles cerca de la Casa Blanca que dejó a los dos efectivos en estado crítico y a un sospechoso detenido.

La investigación sobre este inusual tiroteo apenas comenzó, pero la alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, ya lo definió como “un ataque dirigido”.

Este tiroteo contra la Guardia Nacional se produce en un momento en que su despliegue en varias ciudades del país ha creado gran polémica por el uso del ejército por parte del gobierno de Donald Trump para combatir lo que considera un problema de delincuencia descontrolado.

Esto es lo que se sabe del ataque a plena luz del día que conmocionó este miércoles la capital estadounidense.

¿Cómo fue la "emboscada" contra

los agentes de la Guardia Nacional?

El tiroteo ocurrió aproximadamente a dos manzanas al noroeste de la Casa Blanca, cerca de una estación de metro.

Jeffrey Carroll, subjefe ejecutivo de la policía de Washington DC, explicó que el sospechoso "apareció por la esquina" e inmediatamente comenzó a disparar contra las tropas, tal y como se ve en un video de vigilancia.

Tras escuchar los disparos, otros soldados en la zona corrieron hacia el atacante y lo retuvieron.

“Parece ser un atacante en solitario el que levantó un arma de fuego y tendió una emboscada a estos miembros de la Guardia Nacional”, dijo Carroll, quien aseguró que no estaba claro si uno de los guardias o un policía disparó al sospechoso.

Según una fuente citada por la agencia AP, al menos uno de los guardias intercambió disparos con el presunto atacante.

“En este momento no tenemos otros sospechosos”, agregó Carroll en rueda de prensa, quien dijo desconocer el tipo exacto de arma utilizada por el atacante.

¿Cuál fue

el motivo tras el ataque?

La policía afirmó que los investigadores no tenían información hasta el momento sobre el motivo detrás del ataque.

Sin embargo, la alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, aseguró que "este fue un ataque dirigido".

¿En qué estado se encuentran los agentes y por qué hubo confusión sobre ello?

El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, afirmó inicialmente que los agentes habían muerto, pero después se retractó.

"Ahora estamos recibiendo informes contradictorios sobre la condición de nuestros dos miembros de la Guardia y proporcionaremos actualizaciones adicionales una vez que recibamos información más completa", dijo después.

Trump, por su parte, había dicho antes que tanto los guardias como el atacante estaban en estado crítico.

"El animal que disparó a los dos guardias nacionales —ambos gravemente heridos e ingresados en dos hospitales diferentes— también está gravemente herido", dijo el presidente.

¿Quién es el presunto atacante de los dos miembros de la Guardia Nacional?

Aunque las autoridades no confirmaron aún la identidad del sospechoso, fuentes citadas por múltiples medios de comunicación apuntan a que se trata de un ciudadano afgano.

Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, entró en EEUU en septiembre de 2021 y reside en el estado de Washington.

Las autoridades aún están trabajando para confirmar sus antecedentes. Según CNN, había solicitado asilo en 2024 y le fue concedido a principios de este año.

El sospechoso, ya detenido, también recibió un disparo y presentaba heridas que no se consideraban graves, según un agente del orden público que habló con la agencia AP.

¿Qué dijo Trump sobre el ataque contra la Guardia Nacional?

El presidente, quien se encontraba en Florida para el Día de Acción de Gracias, advirtió en un comunicado en redes sociales que el "animal" que disparó a los miembros de la guardia "pagará un precio muy alto".

“Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad. Son personas verdaderamente grandiosas”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance instó a “todas las personas de fe” a orar por los dos heridos. Advirtió que aún se desconocen muchos detalles del suceso, incluido el motivo.

“Creo que es un triste recordatorio de que los soldados, ya sean en servicio activo, en la reserva o en la Guardia Nacional, son la espada y el escudo de los Estados Unidos de América”, dijo Vance.

¿Qué medidas tomó el gobierno como respuesta al tiroteo?

Tras el tiroteo, el gobierno envió rápidamente 500 efectivos adicionales de la Guardia Nacional a Washington DC, según anunció el secretario de Defensa Pete Hegseth, quien calificó el suceso como un "acto cobarde".

Casi 2,200 soldados están asignados actualmente a la fuerza de tarea conjunta que opera en la ciudad, según la última actualización del gobierno.

En agosto, Trump emitió una orden de emergencia que federalizó la fuerza policial local y envió tropas de la Guardia Nacional de ocho estados y el Distrito de Columbia. La orden expiró un mes después, pero las tropas permanecieron.

La semana pasada, una jueza federal ordenó el fin del despliegue, pero también suspendió su orden durante 21 días para que el gobierno de Trump tuviera tiempo de retirar las tropas o apelar la decisión.

En este tiempo, los miembros de la guardia han patrullado vecindarios, estaciones de tren y otros lugares, han participado en controles de carreteras y han sido asignados a recoger basura y proteger eventos deportivos.

