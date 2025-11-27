Un ciudadano afgano refugiado en EEUU: qué se sabe (y qué no) del sospechoso de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional

Video “Están en condición crítica”: esto se sabe del ataque a dos miembros de la Guardia Nacional en DC

Un hombre de 29 años disparó el miércoles contra dos miembros de la Guarda Nacional desplegados cerca de la Casa Blanca, que quedaron en estado crítico. Tras los primeros disparos, otros efectivos acudieron al lugar y lograron reducir y capturar al atacante, quien también resultó herido de bala.

En la mañana de este jueves seguía sin estar claro qué lo llevó a atentar contra los dos guardias nacionales en lo que la alcaldesa de la capital describió como un "ataque dirigido" y el presidente Donald Trump se apresuró en calificar como "acto de terrorismo".

Jeff Carroll, jefe asistente ejecutivo del Departamento de Policía Metropolitana, dijo que "al parecer, se trata de un atacante solitario, que sacó un arma de fuego y emboscó a estos miembros de la Guardia Nacional".

Reportes de medios estadounidenses que citaron a fuentes de la investigación, identificaron al agresor como Rahmanullah Lakanwal, de nacionalidad afgana, quien habría entrado al país en 2021 a través del Operation Allies Welcome, un programa del gobierno de Joe Biden que evacuó y reasentó a decenas de miles de afganos tras la retirada estadounidense de ese país, según indicaron las autoridades.

Esto es lo que se sabe (y lo que no), sobre el atacante.

¿Quién es Rahmanullah Lakanwal, el refugiado afgano sospechoso de disparar a dos efectivos de la Guardia Nacional?

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que Lakanwal entró al país el 8 de septiembre de 2021 y ha estado viviendo en el estado de Washington, pero funcionarios policiales y una persona familiarizada con el tema dijeron bajo anonimato a la agencia AP que todavía estaban trabajando para confirmar completamente sus antecedentes.



Kristina Widman, quien fuera su arrendadora, dijo a la AP que Lakanwal llegó a Bellingham, Washington, a unas 79 millas al norte de Seattle, con su esposa y cinco hijos.

Un familiar suyo dijo a NBC News que Lakanwal creció en la provincia afgana de Khost y que sirvió en el ejército afgano durante 10 años, junto a las Fuerzas Especiales de EEUU.

“Éramos nosotros quienes éramos objetivo del talibán en Afganistán. No puedo creer que él haya podido hacer algo así”, dijo el familiar, quien sirvió junto a Lakanwal en apoyo a las tropas estadounidenses en Afganistán.

El hombre dijo que hacía varios meses que no hablaba con él y que la última vez que supo de él, Lakanwal estaba trabajando para Amazon y Amazon Flex.

“No sé qué pasó. Necesito ayuda para saber por qué ocurrió esto”, dijo el familiar a NBC News, con la voz quebrada.

Tras los dos primeros años que el programa de acogida le permitía permanecer en EEUU, Lakanwal solicitó asilo en 2024 y este le fue concedido a principios de 2025, por el actual gobierno de Donald Trump, según funcionarios policiales.

El director del FBI, Kash Patel, calificó el ataque como "un acto de violencia horrendo" y prometió que su autor "será llevado ante la justicia". Trump también dijo que el agresor "pagaría el más alto precio".

Patel informó que el incidente sería tratado como un “asalto a un oficial federal” y que el FBI trabajaría con el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio Secreto, la Administración de Control de Drogas, el alcalde y la policía local en la investigación de este caso.

Qué es la Operación Bienvenida a los Aliados que permitió al atacante entrar a EEUU en 2021

La Operación Bienvenida a los Aliados es un programa lanzado el primer año de la presidencia de Biden, en agosto de 2021, para proteger a los afganos vulnerables tras la accidentada retirada de EEUU de Afganistán.

La mayoría de los afganos que llegaron al país bajo ese programa tenían derecho a permanecer en EEUU durante dos años, a partir de los cuales deberían buscar otra vía legal si querían continuar en el país. Más del 40 % de ellos eran elegibles para el programa de Visas de Inmigrante Especial (SIV, por sus siglas en inglés), ya que asumieron riesgos para ayudar a EEUU o tienen un vínculo importante con alguien que lo hizo, según el Departamento de Seguridad Nacional.

La iniciativa estuvo vigente durante aproximadamente un año y permitió que unos 77,000 afganos ingresaran al país, según estimaciones de la Oficina de Investigación del Congreso. Muchas de estas personas habían trabajado junto a las tropas y diplomáticos estadounidenses como intérpretes y traductores.

Pero desde entonces, el programa ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de Trump y sus aliados, de congresistas republicanos y de algunos organismos de supervisión del gobierno debido a fallos en el proceso de verificación y a la rapidez de las admisiones, incluso cuando sus defensores aseguran que ofreció salvación a estas personas en riesgo de represalias de los talibanes.



El miércoles por la noche, en un mensaje en video publicado en las redes sociales, el presidente Donald Trump pidió que todos los refugiados afganos que ingresaron durante el gobierno de Biden fueran investigados de nuevo.

"Si no pueden amar a nuestro país, no los queremos", dijo, agregando que el tiroteo fue "un crimen contra toda nuestra nación".

Poco después de las palabras de Trump, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU, anunció en X que “el procesamiento de todos los casos de inmigración relacionados con inmigrantes afganos queda detenido indefinidamente a la espera de una revisión adicional de los protocolos de seguridad y verificación”.

“La protección y la seguridad de nuestro país y del pueblo estadounidense sigue siendo nuestro único objetivo y misión”, señaló la agencia.

Mientras, grupos de veteranos han hecho un llamamiento a no difundir rumores o información falsa y no condenar a toda la comunidad afgana en EEUU por las acciones de un individuo.

“Nos solidarizamos con cada estadounidense que está horrorizado y entristecido por este crimen”, declaró Shawn VanDiver, presidente de AfghanEvac, un grupo de defensa de los afganos que sirvieron junto con las fuerzas estadounidenses en ese país. Pero el “acto aislado y violento de un individuo no debe usarse como excusa para definir o menospreciar a toda una comunidad”, agregó.