La matanza de Parkland, a través de la emisora de la policía y los mensajes y videos de los alumnos

Univision Noticias tuvo acceso al audio de la emisora de la policía de Broward durante la operación policial y a algunos mensajes de texto y video entre los alumnos y sus familiares. Estas grabaciones ofrecen nuevos detalles de lo que ocurrió en el interior de la escuela.

DISPAROS EN LAS AULAS

El tiroteo comenzó en torno a las 2:20 pm, después de que Nikolas Cruz llegase a la secundaria con un fusil semiautomático AR-15 escondido en una funda negra.

Se escuchan tiros desde uno de los salones de clase de Stoneman Douglas High School. Your browser does not support HTML5 video.

ALUMNOS ESCONDIDOS DURANTE EL TIROTEO

En cuanto comienzan los disparos los alumnos siguen el protocolo de emergencia y tratan de esconderse.

"Hay un tirador en el colegio. No es un simulacro. Son las 2:52. Escuché un disparo". Your browser does not support HTML5 video.

PRIMERAS VÍCTIMAS

La policía llega a la escuela y se encuentra con una primera víctima del tiroteo en el exterior del edificio.

"Encontré a una víctima. Estoy en el lado oeste de la escuela". Your browser does not support HTML5 video.

EL ATACANTE SE MUEVE POR EL EDIFICIO

El asesino recorrió las tres plantas de la escuela y abrió fuego dentro de cinco aulas.

"Estamos monitoreando [a través del sistema de cámaras de la escuela] al sospechoso. Bajó del tercer al segundo piso". Your browser does not support HTML5 video.

LA POLÍCIA TOMA CONTROL DE LA ESCUELA

Los agentes se despliegan por el edificio y tratan de encontrar al tirador, aunque éste ya había abandonado la escuela y se dirigía hacia el sur.

Agente 1: "¿Quieres que le diga que abra la puerta o que se aparte [se refiere a una alumna en la sala 1255]?". Agente 2: "Dile que abra la puerta ahora mismo". Your browser does not support HTML5 video.

"¡Policía, policía, policía! ¡Guarden los teléfonos!". Your browser does not support HTML5 video.

EVACUACIÓN

Tras la llegada de los agentes, los alumnos que permanecían en la escuela salieron siguiendo las órdenes de los policías.

Los alumnos abandonan uno de los salones de clase en el que disparó el atacante, Nikolas Cruz. Your browser does not support HTML5 video.

Los estudiantes abandonaron la escuela siguiendo el protocolo: con las manos alzadas. Los agentes insistían en que dejasen los celulares. Your browser does not support HTML5 video.

DETENCIÓN DEL SOSPECHOSO

La policía localiza y detiene al atacante a varias millas al sur de la escuela.

El sospechoso, que fue detenido después de casi una hora a la fuga, es trasladado por las autoridades. Your browser does not support HTML5 video.

FUENTE: Broadcastify, reporteo de Lorena Arroyo, AP.