Una guardia murió y otro continúa crítico: las claves del ataque contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington DC

Video Esto se sabe del sospechoso de balear a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington DC

El tiroteo a plena luz del día este miércoles contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington DC, perpetrado por un hombre identificado por las autoridades como un ciudadano afgano, ha generado múltiples interrogantes.

Una de los dos guardias, de solo 20 años, falleció este jueves debido a las heridas sufridas. El otro efectivo permanece en estado crítico.

PUBLICIDAD

Los funcionarios divulgaron el nombre del sospechoso, quien está bajo custodia, pero el motivo de su ataque aún no está claro.

Esto es lo que sabemos hasta ahora y lo que no.

El estado de salud de los miembros de la Guardia Nacional

Los miembros de la Guardia, identificados como Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento de Estado Mayor Andrew Wolfe, de 24, fueron hospitalizados en estado crítico tras el tiroteo.

Poco más de 24 horas después, sin embargo, Donald Trump anunció la muerte de Beckstrom.

"Desafortunadamente, debo decirles que hace segundos escuché que Sarah Beckstrom, de West Virginia, una joven altamente respetada y una persona magnífica, que inició su servicio en junio de 2023, acaba de morir, no está más con nosotros", dijo el presidente este jueves en una declaración desde Florida.

Ambos miembros pertenecían a la Guardia Nacional de West Virginia, que desplegó a cientos de tropas en la capital del país como parte de la misión de combate al crimen ordenada por Trump, y que implicó asumir el control del departamento de policía local. Se desplegaron casi 2,200 miembros de la Guardia en Washington, D.C. para la misión.

Tanto Beckstrom como Wolfe habían estado en Washington, D.C. desde agosto, según la Guardia Nacional de West Virginia.

Beckstrom era originaria de Webster Springs, en West Virginia, e ingresó al servicio en junio de 2023. Wolfe, oriundo de Martinsburg, West Virginia, ingresó en febrero de 2019.

"Habrá justicia para Sarah. Sigan orando por Andrew. Gracias, presidente Trump: la pena de muerte ha vuelto", escribió la fiscal general Pam Bondi en redes sociales.

PUBLICIDAD

Tras el tiroteo hubo una gran confusión sobre el estado de salud de los efectivos luego de que el gobernador de West Virginia, Patrick Morrisey, publicara inicialmente en redes sociales que los dos habían muerto. Luego rectificó, diciendo que su oficina estaba “recibiendo informes contradictorios” sobre su estado.

Cómo ocurrió el ataque cerca de la Casa Blanca

Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia, explicó que el sospechoso, identificado como Rahmanullah Lakanwal, condujo a través del país para lanzar un ataque “tipo emboscada” con un revólver .357 Smith & Wesson.

Un video revisado por los investigadores mostró que el agresor “dobló la esquina” y comenzó a disparar inmediatamente contra las tropas, según Jeffery Carroll, jefe asistente ejecutivo de la policía de DC.

Al menos un miembro de la Guardia intercambió disparos con el atacante, dijo a AP un funcionario de las fuerzas del orden. El funcionario no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente y habló bajo condición de anonimato.

Las tropas corrieron, sometieron al atacante y lo mantuvieron inmovilizado, dijo Carroll, y luego fue detenido. Las autoridades creen que actuó solo.

Carroll dijo que no estaba claro si uno de los miembros de la Guardia o un agente de la ley le disparó al sospechoso, y que los investigadores hasta el momento no tenían información sobre un posible motivo.

Las heridas del presunto atacante no se consideraban potencialmente mortales, dijo uno de los funcionarios.

Así fue la llegada del sospechoso a Estados Unidos

Lakanwal, de 29 años, ingresó a Estados Unidos en 2021 a través de la Operación Bienvenidos Aliados, un programa del gobierno de Joe Biden que evacuó y reasentó a decenas de miles de afganos tras la caótica retirada estadounidense del país, según las autoridades.

PUBLICIDAD

Lakanwal solicitó asilo durante el mandato de Biden, pero fue finalmente aprobado bajo el actual gobierno de Trump, dijo la organización AfghanEvac en un comunicado.

La iniciativa trajo a aproximadamente 76,000 personas a Estados Unidos, muchas de las cuales habían trabajado junto a tropas y diplomáticos estadounidenses como intérpretes y traductores.

El programa ha recibido fuertes críticas del presidente Trump y de otros republicanos, quienes han argumentado que existen fallas en el proceso de verificación y en la rapidez de las admisiones.

Los defensores han dicho que la iniciativa ofreció una tabla de salvación a personas en riesgo de represalias por parte de los talibanes en aquella época.

Antes de su llegada a Estados Unidos, el sospechoso trabajó con el gobierno estadounidense, incluida la CIA, “como miembro de una fuerza asociada en Kandahar”, dijo John Ratcliffe, director de la agencia de espionaje, en un comunicado.

Ratcliffe no especificó qué trabajo hacía Lakanwal, pero dijo que la relación “terminó poco después de la caótica evacuación” de los miembros del servicio estadounidense de Afganistán.

El miércoles, Trump calificó el tiroteo como un "ataque terrorista" y criticó al gobierno de Biden por permitir que los afganos que colaboraron con las fuerzas estadounidenses durante la guerra de Afganistán entraran en Estados Unidos sin, en su opinión, un control suficiente.

Habla la familia del sospechoso en el tiroteo en Washington D.C.

Un residente de la provincia oriental afgana de Khost, que se identificó como primo de Lakanwal, dijo que su familiar era originario de la provincia.

PUBLICIDAD

El hombre, que habló con AP bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijo que Lakanwal había trabajado en una unidad especial del Ejército afgano conocida como Zero Units.

Un exfuncionario de la unidad, que también habló bajo anonimato, dijo que Lakanwal era líder de equipo y su hermano era líder de pelotón.

Las Zero Units eran unidades paramilitares integradas por afganos, pero respaldadas por la CIA.

Activistas habían atribuido abusos a estas unidades. Jugaron un papel clave en la caótica retirada estadounidense del país, proporcionando seguridad alrededor del Aeropuerto Internacional de Kabul mientras los estadounidenses y otros se replegaban durante la ofensiva talibán que tomó el país.

El primo dijo que Lakanwal comenzó trabajando como guardia de seguridad para la unidad en 2012, y luego fue ascendido a líder de equipo y especialista en GPS.

La expropietaria de la vivienda de Lakanwal en EEUU, Kristina Widman, dijo que había estado viviendo en el estado de Washington con su esposa y cinco hijos.

Pirro dijo que Lakanwal actualmente enfrenta cargos de agresión con intención de matar estando armado y posesión de un arma de fuego durante un delito violento. Los cargos podrían ser elevados, añadió.

“Estamos orando para que sobrevivan y que el cargo más grave no tenga que ser asesinato en primer grado. Pero que no haya duda, si no sobreviven, ese será ciertamente el cargo”, dijo antes de que se diera a conocer la muerte de Beckstrom.

Pirro señaló que “es demasiado pronto para decir” cuáles fueron los motivos del sospechoso.

PUBLICIDAD

Más tropas de la Guardia Nacional fueron enviadas a Washington DC

Poco después del tiroteo, Trump dijo que enviaría 500 miembros más de la Guardia Nacional a Washington DC. No está claro de dónde provendrían las tropas adicionales.

A principios de noviembre, la Guardia Nacional de DC tenía la mayor cantidad de efectivos en el terreno, con 949 miembros. Además de West Virginia, Louisiana, Mississippi, Ohio, Carolina del Sur, Georgia y Alabama también tenían fuerzas en la capital a principios de este mes.

La semana pasada, una jueza federal ordenó el fin del despliegue de la Guardia, pero también puso su orden en pausa durante 21 días para permitir que el gobierno de Trump tuviera tiempo de retirar las tropas o apelar.

Mira también: