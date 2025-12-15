Estados Unidos Reanudan la búsqueda del atacante de la Universidad de Brown: "Tenemos a un asesino suelto" Las autoridades anunciaron la liberación de un hombre que no llegaron a identificar en una conferencia de prensa el domingo por la noche, marcando un revés en la investigación del tiroteo perpetrado el sábado en el campus en la prestigiosa universidad en Providence, Rhode Island.



La policía renovó este lunes la búsqueda del atacante que mató a dos estudiantes de la Universidad de Brown e hirió a otros nueve, después de que fue liberada una 'persona de interés' tras determinar que las pruebas apuntan "en una dirección diferente".

Retrocedió así el progreso que las autoridades pensaban que habían logrado en las horas posteriores al ataque cuando anunciaron que tenían a una 'persona de interés' que había sido detenida en un hotel de Rhode Island y levantaron el confinamiento del campus.

El que haya una 'persona de interés' significa usualmente que las autoridades sospechan que puede haber estado involucrada en un crimen, pero no ha sido imputada o arrestada como tal por las fuerzas del orden.

El alcalde de Providence, Brett Smiley, declaró que entiende que la comunidad está ansiosa, pero que no ha habido amenazas creíbles de más violencia desde el tiroteo.

La liberación de la 'persona de interés' dejó a las fuerzas del orden sin ningún sospechoso conocido. Los funcionarios prometieron redoblar sus esfuerzos buscando videos de vigilancia que pudieran ayudar a identificar al atacante.

"Tenemos un asesino suelto", indicó el fiscal general del estado, Peter Neronha.

Por qué fue liberada la 'persona de interés' tras el tiroteo en la Universidad de Brown

El domingo por la mañana, los funcionarios detuvieron a una 'persona de interés' en un Hampton Inn en Coventry, Rhode Island, a unas 20 millas de Providence. Dos personas familiarizadas con el asunto identificaron a ese individuo como un hombre de 24 años de Wisconsin.

"Tengo la suficiente experiencia como para saber que a veces te diriges en una dirección y luego tienes que reagruparte e ir en otra, y eso es exactamente lo que ha sucedido en las últimas 24 horas más o menos", señaló Neronha.

Agregó que había algunas pruebas que apuntaban al hombre que las autoridades detuvieron, pero "esas pruebas necesitaban ser corroboradas y confirmadas. Y en las últimas 24 horas, hasta hace muy, muy poco, esas pruebas ahora apuntan en una dirección diferente".

Las autoridades creen que están buscando a una persona mostrada en un breve clip de video caminando, sostuvo el alcalde. La persona está de espaldas a la cámara.

"En este momento, no tenemos ninguna evidencia que sugiera que fue más que ese individuo", aseguró Smiley el lunes en 'Good Morning America' de ABC.

A pesar de una mayor presencia policial en Brown, los funcionarios no están recomendando otra orden de refugiarse como la que siguió al tiroteo del sábado por la tarde, cuando cientos de policías buscaron al atacante e instaron a los estudiantes y al personal a permanecer en el interior.

El tiroteo fue perpetrado en un momento concurrido en el campus

El tiroteo ocurrió mientras se llevaban a cabo los exámenes finales. El pistolero abrió fuego dentro de un aula en el edificio de ingeniería, disparando más de 40 rondas con una pistola de 9mm, reveló una fuente policial a agencia AP.

Se recuperaron dos pistolas cuando la 'persona de interés' fue detenida y las autoridades también encontraron dos cargadores llenos de 30 balas, dijo el funcionario, que no estaba autorizado para discutir la investigación públicamente y habló con AP bajo condición de anonimato.

Los investigadores no estaban seguros de cómo el atacante entró en el aula del primer piso en un complejo de siete pisos que alberga la Escuela de Ingeniería y el Departamento de Física.

El ataque desató horas de caos en el campus y en los vecindarios circundantes, mientras cientos de policías buscaban al pistolero. Un video mostró a estudiantes en una biblioteca temblando y gimiendo al escuchar fuertes golpes justo antes de que la policía entrara en la sala para despejar el edificio.

Durante el confinamiento, muchos estudiantes permanecieron atrincherados en habitaciones mientras otros se escondían detrás de muebles y estanterías.

Uno de los nueve estudiantes heridos ha sido dado de alta del hospital, aseveró Paxson el domingo. Otros siete estaban en condición crítica pero estable, y uno estaba en condición crítica.

Brown, la séptima institución de educación superior más antigua en Estados Unidos, es una de las universidades más prestigiosas del país, con aproximadamente 7,300 estudiantes de pregrado y más de 3,000 estudiantes de posgrado. La escuela canceló todas las clases y exámenes restantes del semestre.

