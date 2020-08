Dos muertos en la tercera noche de protestas contra la brutalidad policial en Wisconsin

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la policía de Kenosha confirmó las dos muertes y dijo otra persona sufrió heridas graves pero no mortales. Se está llevando a cabo una investigación y aún no se ha revelado la identidad de las víctimas, según el comunicado.

Mientras los manifestantes lanzaron botellas de agua, piedras y fuegos artificiales a la policía se escucharon detonaciones. No está claro quién disparó.

Un joven blanco con un rifle AR-15 comenzó a correr hacia el norte de la calle Sheridan, alejándose del grupo. Un video muestra al hombre armado cayendo al suelo, y luego disparando múltiples rondas hacia la multitud. Dos personas más cayeron al suelo, con un disparo en el brazo, reportó el diario The Washington Post .

"Definitivamente no respiraba", dijo al Post Badoni, de 50 años. "Tenía los ojos en blanco. No había pulso", agregó.

El diario The New York Times citó en un reporte a autoridades locales según quienes uno de los heridos falleció, pero esto no ha podido confirmarse de manera oficial.