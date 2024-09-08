Tiroteo en Kentucky: la policía retoma la búsqueda del sospechoso de los disparos en la carretera I-75

Video Pánico en Kentucky: lo que se sabe del tiroteo en una carretera que dejó varios heridos

La operación de búsqueda de un sospechoso en el tiroteo que dejó al menos siete heridos cerca de la Interestatal 75 fue retomada este domingo en los alrededores de la zona rural del sureste de Kentucky en que se produjeron los hechos, sin embargo la policía sigue sin dar con el paradero del hombre.

La Oficina del Sheriff del condado Laurel confirmó en Facebook que, con la ayuda de varias agencias, habían reiniciado una operación en la que desplegaron además un dron equipado con una cámara termográfica. La situación seguía siendo considerada como la de un "atacante activo".

Las autoridades buscan a Joseph A. Couch, de 32 años. Couch fue considerado inicialmente una persona de interés en el caso hasta que fue ascendido a sospechoso el domingo por la noche.

El agente Gilbert Acciardo, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado Laurel dijo que las autoridades creen que solo hubo un tirador y que el tiroteo parecía haber estado planeado, pero que parecía un "acto de violencia aleatorio" en el que no se había atacado a ninguna persona en particular. Acciardo no quiso especular sobre un posible motivo.

Joseph A. Couch. Imagen Oficina del Sheriff de Laurel

En otra publicación en la red social las autoridades mostraron una foto del automovil del sospechoso que fue encontrado sin pasajeros el sábado y dijeron las rutas por las cuales se está llevando a acabo la búsqueda.

Se reiniciará la búsqueda de Joseph A. Couch el lunes por la mañana

Acciardo dijo durante una rueda de prensa este domingo, que si los buscadores no encontraban a Crouch antes del anochecer, la búsqueda se reanudaría a primera hora del lunes.

"No hemos tenido suerte hasta ahora, no hay rastro hasta ahora, no hay información o pruebas en el lugar que indiquen que está allí. Pero creemos que está allí", dijo Acciardo.

El agente contó que las autoridades fueron notificadas alrededor de las 5:30 pm de los disparos en la Interestatal 75. Cuando llegaron al lugar de los hechos en London, una pequeña localidad de unos 8,000 habitantes situada unas 75 millas al sur de Lexington, encontraron numerosos vehículos al costado de la carretera en la salida 49.

“Nuestras dos primeras unidades en llegar dijeron que era una locura: gente a los lados de la carretera, luces intermitentes encendidas, agujeros de bala, ventanas destrozadas, nueve vehículos baleados. ¿Pueden imaginarse eso? Es simplemente caótico", dijo Acciardo durante una conferencia de prensa el domingo.

"Un acto de violencia sin sentido"

Cinco personas recibieron disparos y todas se encontraban en condición estable la madrugada del domingo, aunque algunas de las víctimas tenían heridas "muy graves", incluida una persona que recibió un disparo en la cara, dijo Acciardo.

Otras dos personas resultaron heridas en un accidente vehicular provocado por el caos desatado por los disparos.

La búsqueda del sospechoso se inició el sábado en una remota zona boscosa hasta que la oscuridad obligó a suspender la operación.

Los legisladores estatales del condado de Laurel instaron a los residentes del área a quedarse en casa mientras la policía continuaba la búsqueda.

“Sin duda, este es un acto de violencia sin sentido que no refleja los valores de esta comunidad o su gente”, dijeron en un comunicado.

