Estados Unidos Nuevas imágenes de un hombre merodeando, pero pocas pistas sobre el atacante de la Universidad de Brown

Video Nuevas imágenes de la persona de interés buscada por el tiroteo en la Universidad de Brown

Las autoridades tuvieron en custodia durante casi todo el domingo a un hombre que fue considerado una "persona de interés" en relación al tiroteo que dejó dos estudiantes muertos y dejado en libertad al filo de la medianoche de ese día. Desde entonces no han informado públicamente algún avance significativo en la investigación.

Cuando fueron compartidas nuevas imágenes del posible sospechoso, en la conferencia no hubo indicios de que las autoridades tuviesen pistas sobre su potencial identidad.

Este miércoles, agentes continuaban peinando Providence en busca de pistas que puedan llevarles hasta la persona que abrió fuego en el prestigioso campus universitario. Ese día también resultaron heridas nueve personas.

Qué muestran las imágenes del posible sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown

En las imágenes (que se ven en el video que acompaña esta nota) se ve a un sujeto con una mascarilla caminando por calles. Las autoridades brindaron una descripción vaga del posible sospechoso: corpulento y de unas 5 pies con 8 pulgadas de estatura.

La policía reanudó la búsqueda tras liberar el domingo a una persona de interés, una vez que determinaron que las pruebas apuntaban a otra dirección. Mientras tanto, comenzaron a surgir detalles sobre los estudiantes que fueron asesinados. Imagen Departamento de Policía de Providence

Un video de cámaras de seguridad publicado por el FBI y luego removido mostró a una persona con ropa oscura caminando por varias aceras por cerca de una hora desde aproximadamente las 2:00 de la tarde del sábado. Eran calles a unos bloques de distancia del edificio del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Brown donde fue perpetrado el tiroteo.

En algunas imágenes se le ve caminando frente a casas varias veces. En una de ellas, esa persona cambia abruptamente y corre en la dirección contraria cuando alguien se acerca.

Dos extractos de video de los minutos posteriores al tiroteo muestran a esa persona caminando por un estacionamiento y luego por una calle.

Las autoridades dijeron que cuentan con cerca de 200 posibles pistas y el coronel Oscar Pérez, el jefe policial de Providence, pidió a los residentes revisar sus sistemas de cámaras de vigilancia por si tuviesen más imágenes que puedan ayudar a identificar al atacante.

Pocas cámaras grabaron y eso complica la investigación

El que no haya imágenes más claras del atacante sigue frustrando a las autoridades y a la comunidad. La presidenta de la Universidad de Brown, Christina Paxson, confirmó el martes que en campus cuenta con 1,200 cámaras, pero las fuerzas del orden dijeron que no hay imágenes claras del atacante de algún punto dentro del edificio de Ingeniería.

El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, explicó en una conferencia de prensa que en el edificio de Ingeniería se había hecho una "adición significativa" de cámaras en los últimos años, pero que en una parte más antigua del mismo, que fue donde se produjo el tiroteo, había "menos o ninguna cámara".

"Es un edificio moderno adyacente a uno mucho más antiguo en la parte posterior, por lo que no me sorprende que haya cámaras en la parte nueva del edificio", dijo el fiscal.

El asunto de si había o no suficientes cámaras fue atajado por el presidente Donald Trump en una publicación en Truth Social. "¿Por qué la Universidad de Brown tiene tan pocas cámaras de seguridad? No puede haber excusa para eso", escribió el mandatario.

A la ciudad fueron enviados más agentes de seguridad para tratar de calmar los temores de los padres preocupados por sus hijos en las escuelas. Las escuelas públicas cancelaron durante toda esta semana las actividades después del horario escolar habitual y las excursiones como medida de precaución.

Y los residentes expresaban miedo y al mismo tiempo se mostraban dispuestas a enfrentarlo. "Por supuesto que da temor. Pero si la persona realmente nos quiere atemorizar, no deberíamos permitirle que gane", dijo a la agencia AP Tatjana Stojanovic, una madre que vive cerca del campus de Brown.

