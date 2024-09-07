Tiroteo en Kentucky: varias personas fueron baleadas cerca de la carretera I-75; buscan intensamente al posible atacante

Video Pánico en Kentucky: lo que se sabe del tiroteo en una carretera que dejó varios heridos

Una operación de búsqueda y captura seguía en marcha en la mañana de este domingo después de que varias personas fueran baleadas cerca de la carretera Interestatal 75 en el condado de Laurel, en Kentucky, de acuerdo con la Oficina del Alguacil local.

En un video difundido en la cuenta oficial de la ciudad de London, donde ocurrió el incidente, el alcalde Randall Weddle dijo que al menos siete personas resultaron heridas, aunque no todas por arma de fuego. "No hay nadie fallecido hasta ahora", dijo en el video.

El agente Gilbert Acciardo, portavoz de la Oficina del Alguacil del condado de Laurel, dijo al diario The New York Times que cinco personas fueron heridas por arma de fuego y que se encontraban estables.

Acciardo dijo que tuvieron conocimiento de los disparos en la autopista a las 5:30 pm y que cuando llegaron a lugar en London, pequeña localidad de 8,000 habitantes a 75 millas al sur de Lexington, encontraron numerosos vehículos apartados cerca de la salida 49 de la I-75.

El alcalde Weddle pidió a la población mantenerse "alerta" ya que la principal 'persona de interés', identificada por las autoridades como Joseph A. Couch, no había sido detenida.

La Oficina del Alguacil difundió la fotografía de Couch, de 32 años, quien dijo debe ser considerado como "armado y peligroso".

"Si tiene información acerca del paradero o ubicación de este individuo por favor contacten al Centro 911 del Condado London-Laurel o al 606-878-7000", dijo la policía en su publicación en Facebook.

El gobernador Andy Beshear también pidió en la red social X que las personas eviten la zona. "Daremos más detalles conforme los tengamos", agregó.

Tras varias horas de haber ordenado el cierre de la autopista, la policía del condado de Laurel reabrió la vía en ambos sentidos.

Asimismo, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en Louisville dijo que estaba dando apoyo a la policía estatal tras el "incidente crítico" en la I-75.

