Tres muertos (uno es menor de edad) y 15 heridos tras un tiroteo en un parque en Nuevo México

Tres muertos, uno de ellos menor de edad, y 15 heridos es el saldo de un tiroteo que ocurrió la noche del viernes en un parque en Las Cruces, Nuevo México, en el que unas 200 personas se encontraban reunidas en un evento de carros deportivos, informó este sábado la policía local en una rueda de prensa.

El tiroteo ocurrió poco después de las 10 de la noche del viernes, informó Jeremy Story, el jefe de la Policía de Las Cruces en rueda de prensa este sábado. La Policía detalló en una publicación de su cuenta de Facebook que "los muertos son dos hombres de 19 años y un chico de 16 años", prosiguen, aunque no se revelaron sus identidades. Los heridos, aseguran, son personas que están entre los 16 años y los 36 años.

Michael Daniels, jefe de bomberos, confirmó que el incidente dejó 18 víctimas, algunas atendidas en la misma escena: "El estatus que tenemos ahora es que tres pacientes murieron, siete de los heridos fueron enviados de centros de salud locales a El Paso para recibir tratamiento, cuatro fueron tratados y dados de alta, y no sabemos el estatus de los cuatro que faltan en este momento".

Hasta el mediodía del sábado no habían realizado ningún arresto, pero la investigación está en curso —con apoyo de distintas agencias, como el FBI, la policía estatal y la Oficina del Sheriff del condado Doña Ana— para determinar quiénes cometieron el tiroteo. Story reveló que hubo un altercado entre dos grupos que habían tenido problemas anteriormente y que estaban en el lugar — donde se desarrollaba un show de autos deportivos modificados. El altercado "escaló", dijo, y terminó en un enfrentamiento a disparos que dejó muertos y heridos como consecuencia del fuego cruzado.

Aseguró que hallaron casquillos de "múltiples armas de fuego", ninguno correspondiente a rifles de asalto. Calculan que entre 50 y 60.

Story reconoció que los shows de autos deportivos son un problema con el que lidian las autoridades desde hace "bastante tiempo". Admitió que la falta de recursos y personal ha sido una desventaja para frenar estos eventos y que antes del tiroteo no tenía unidades policiales disponibles.

En la rueda de prensa el alcalde de Las Cruces, Eric Enríquez, catalogó la tragedia como "un día triste para nuestra comunidad" y dijo que resultó en "muertes sin sentido".

Las autoridades solicitaron a quienes tienen videos de lo ocurrido que los compartan a través de este link o que se comuniquen con la policía a través del número (575) 5260795.



