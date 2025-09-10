Cambiar Ciudad
Al menos tres estudiantes heridos en un tiroteo en una secundaria a las afueras de Denver

La oficina del alguacil del condado de Jefferson dijo que el tiroteo ocurrió en la Secundaria Evergreen, ubicada a unas 28 millas de la capital de Colorado.

Video Tiroteo mortal

Tres adolescentes resultaron heridos tras un tiroteo en la Escuela Secundaria Evergreen, cerca de la ciudad de Denver, informaron las autoridades este miércoles.

El tiroteo se produjo alrededor del mediodía (hora local), dijo Jacki Kelley, portavoz de la Oficina del Alguacil del condado de Jefferson.

No está claro quién fue el tirador o cuántos tiradores pueden haber estado involucrados en el tiroteo, dijo Kelley.

Las autoridades locales informaron que los jóvenes fueron trasladados al hospital. Se cree que todos los heridos son estudiantes, dijo Kelley.

Los tres adolescentes estaban en urgencias o en cirugía en el Hospital St. Anthony de Lakewood, Colorado, dijo el director ejecutivo del hospital, Kevin Cullinan.

No se han dado a conocer las identidades de los heridos.

De acuerdo con Cullinan, no cree que haya otras víctimas del tiroteo.

La Escuela Secundaria Evergreen está a unas 28 millas al suroeste de la capital de Colorado. Las autoridades pidieron al público no acercarse a la zona.

Más de 100 agentes de policía de toda la zona de Denver acudieron rápidamente a la escuela para tratar de ayudar, dijo Kelley.

