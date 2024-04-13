Poner tu celular en modo avión no evitará que te caiga un rayo

Es falso que poner el celular en modo avión durante una tormenta evitará que te caiga un relámpago, como dice un mensaje —acompañado de un video en el que supuestamente cuatro personas se refugian bajo un árbol que es alcanzado por un rayo durante una tormenta— que fue enviado a nuestro chatbot de WhatsApp y también se ha compartido en Facebook .

El texto aconseja que si estás al aire libre durante una tormenta “nunca te refugies debajo de un árbol”, advertencia que corroboran los expertos consultados, pero asegura que las personas de la grabación así lo hicieron “sin saber que los teléfonos móviles que llevaban en los bolsillos estaban en posición de antena”, y que esta fue la causa del impacto del relámpago, lo que no es cierto. En ningún momento del video se ve que las personas que aparecen estén usando su celular o que incluso tengan uno. Menos todavía si lo tenían activado o en “modo avión”.

Los celulares no atraen los rayos, los árboles sí

En elDetector nos pusimos en contacto vía email con cuatro expertos en tormentas eléctricas y relámpagos y todos coinciden en que el teléfono celular no tiene nada que ver con la posibilidad de que te caiga un rayo.

Aaron Treadway, director del Programa de Clima Extremo del Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés), que forma parte de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés), asegura que “nada atrae realmente a los rayos, sino los objetos altos, de forma puntiaguda y aislados”, como pueden ser los árboles.

“Los árboles pueden ser un objetivo para los rayos, ya que pueden ser el objeto más alto de una zona”, dice, y advierte que aunque el instinto de la gente es guarecerse de la lluvia bajo estos, en realidad, “se están poniendo en riesgo de ser alcanzados por un rayo”.

Ron Holle, quien fue investigador meteorológico en la NOAA por más de 30 años y actualmente se desempeña como asesor en la materia , califica el falso consejo sobre los celulares como uno de “los más desafortunados” que él conoce sobre seguridad contra los rayos.

“Si una persona se encuentra en un lugar inseguro frente a los rayos, nada de lo que lleve puesto, sostenga o cómo se ponga cambia las cosas”, comenta. “La presencia de un teléfono móvil en sí es irrelevante”, sentencia.

Explica que los rayos que impactan en el suelo se originan a “alrededor de los 18,000 pies de altura (5,486 metros ) a 22,000 pies (6,706 metros )” y “cuando llegan a menos de 50 metros del suelo (164 pies ) buscan algo alto, aislado y/o puntiagudo. Evidentemente, ‚[el rayo] no tiene ni idea de si alguien tiene un celular”.

Timothy Logan, profesor adjunto de Ciencias Atmosféricas en la Universidad de Texas A&M , asegura que se puede hablar por el celular durante una tormenta ya que estos dispositivos “no tienen nada que ver con los rayos”. Ponerlo en “modo avión”, añade, “tampoco hace nada”.

Como sus colegas, no recomienda buscar refugio bajo un árbol durante una tormenta ya que el rayo “puede atravesar las ramas y herir a cualquiera que esté cerca o en contacto con la planta”.

Por su parte, Daile Zhang , investigadora adjunta en el Centro Interdisciplinario de Ciencias del Sistema Terrestre (ESSIC, en inglés) de la Universidad de Maryland, asegura que a las personas del video “les cayó un rayo porque estaban bajo los árboles” y que el impacto “no tiene nada que ver con los teléfonos móviles”.

“Al igual que otros objetos altos y aislados, los árboles son más fáciles de ser alcanzados por un rayo”, dice, ya que “objetos o cualquier cosa que tenga una punta afilada podrían formar un fuerte campo eléctrico local” que genere los “canales conductores” por los que se desplaza el relámpago.

Sin embargo, lo comentado no significa que solo los objetos altos, puntiagudos y aislados puedan ser alcanzados, como aclara Zhang: “Los rayos pueden golpear objetos más bajos incluso cuando los objetos más altos están cerca”. Advierte que los rayos también pueden aparecer en una zona cuando no llueve o llueve poco.

Recuerda que la lluvia “no es un indicador para salir o no” al exterior ya que, explica, “los rayos pueden caer antes de que empiece a llover y después de que deje de llover” y “pueden viajar un par de decenas de kilómetros desde su origen antes de alcanzar el suelo”. Por este motivo, recomienda permanecer en el interior de un edificio o vehículo hasta “al menos 20-30 minutos después de la lluvia”.

Múltiples publicaciones de organismos especializados desmienten que el uso del teléfono celular durante una tormenta eléctrica atraiga los rayos y afirman que se pueden utilizar siempre que no estén conectados a un cargador que se encuentre enchufado.

Cómo mantenerse a salvo durante una tormenta eléctrica

Los expertos advierten de que no hay ningún lugar seguro contra los rayos cuando se está en el exterior, por lo que aconsejan encarecidamente buscar un edificio y cuanto más grande sea, mejor. Y si no hay ninguno cerca, un vehículo.

Treadway y Zhang recuerdan la frase “cuando rujan los truenos, métase adentro” ("When thunder roars, go indoors”, en inglés)” como recomendación.

Tanto en un edificio como en un auto, si cae un rayo, este “se desplazará a través de las tuberías y cables de la casa o de la carrocería del vehículo, manteniéndole a salvo en el interior”, explica el primero.

El vehículo, añade la segunda, tiene que tener las ventanas y puertas cerradas. “No existe un lugar 100% seguro en el exterior frente a los rayos, y no hay posiciones mejores o más seguras” como “agacharse o tumbarse en el suelo”, destaca. Tampoco “los zapatos de goma o los neumáticos del coche”.

“Dentro de un coche estás seguro porque su exterior metálico actúa como una jaula de Faraday y la corriente del rayo fluye a lo largo del exterior metálico, por lo que no entrará en el coche”, explica. Es “lo mismo” que evita que las personas que viajan en avión se vean afectadas si un rayo impacta la aeronave, añade.

Logan explica que una persona tumbada en el suelo puede percibir la descarga eléctrica de un impacto cercano, una corriente que, advierte, “es más que suficiente para lesionar a un ser humano”.

En resumen, como recomienda la NOAA :

Antes de salir, verifique los pronósticos del tiempo y la posibilidad de tormentas eléctricas. Considere cancelar su salida si es necesario.

Asegúrese de que, en caso de verse atrapado en una tormenta eléctrica, su plan ofrece suficiente tiempo para llegar a un lugar seguro.

Observe las señales atmosféricas, como cielos oscurecidos, los mismos relámpagos o aumento del viento, que puedan indicar el desarrollo de una tormenta.

Si escucha un trueno, aunque sea a la distancia, muévase inmediatamente a un lugar seguro, como puede ser un edificio (cuanto más grande, mejor) o un vehículo, al que deberá cerrar puertas y ventanas.

Evite los espacios abiertos. Si no puede: evite ser el objeto más alto en el área. Manténgase alejado de árboles, torres o postes, así como de conductores metálicos como alambres o verjas.

Conclusión

Es falso que las cuatro personas que aparecen en el video analizado recibieran la descarga de un rayo por no tener el teléfono celular en modo avión, como se asegura en el texto que acompaña la publicación. Según los expertos consultados por elDetector, el uso del celular, con el modo avión activado o no, no tiene ninguna responsabilidad en el impacto del relámpago, sino el meterse debajo de un árbol. Los objetos altos, puntiagudos y aislados, como puede ser el árbol que aparece en la grabación, son más propensos a recibir la descarga de un rayo, de acuerdo con los especialistas. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

