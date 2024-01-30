Son falsas esas fotos de Tom Hanks y Taylor Swift usando playeras anti-Trump

En las cuentas oficiales en redes sociales de los artistas no aparecen esas imágenes.

Circula en X (antes Twitter) una imagen del actor Tom Hanks vistiendo una playera negra en la que se lee en inglés “No, no de nuevo” (“Nope, not again”), mensaje de productos anti-Trump, que cuenta con un diseño en el que la letra “o” de "Nope” parece representar el rostro del expresidente Donald Trump al tener un copete amarillo y una corbata roja (color propio del Partido Republicano).

En YouTube se encuentra la misma imagen de Hanks en un video publicado en un canal que lleva a una tienda online de mercancía. En ese clip también se incluye una supuesta foto de la cantante Taylor Swift con una camiseta azul marino y el mismo mensaje antitrumpista.

Pero las fotografías son falsas. Lo comprobamos con una búsqueda inversa de imágenes en Yandex, TinEye, Google Lens y Bing; observando detalles de las supuestas fotos, que sugieren que fueron intervenidas digitalmente o generadas con inteligencia artificial (IA); con búsquedas con palabras clave en Google y búsquedas avanzadas en X, además de una revisión de las redes sociales de los artistas.

“Tom Hanks publicó una foto luciendo una camiseta que dice Trump no debería volver a ser reelegido”, se lee en una publicación en X , que para el 29 de enero de 2024 alcanzó más de 284,700 reproducciones y 3,000 “me gusta”, pero no es así. Desde elDetector revisamos la cuenta en Instagram del actor de Hollywood y no hay ninguna foto de él usando esa playera. La cuenta oficial en Facebook de Tom Hanks , donde tiene más de 12 millones de seguidores, no hace publicaciones desde 2020. Tampoco aparece en su página web .

Con una búsqueda inversa de imágenes en TinEye, llegamos a una página identificada como Taylor Swift Shirts en la que venden la playera bajo la descripción “Tom Hanks Nope Not Again Shirt” , sin dar detalles sobre el supuesto uso por parte del actor o de la cantante. Ofrecen diferentes modelos, colores y tallas, pero esa no es la web oficial de mercancía de Taylor Swift. La página oficial es esta y hasta la fecha no aparece ninguna camiseta con un mensaje anti-Trump.

En la imagen que circula en redes detallamos que la mano de Hanks está interrumpida (ver recuadro verde), como si una mano saliera de otra y no de su propio brazo, y su cara luce más tersa (recuadro rojo) que como se ha visto al actor en sus más recientes presentaciones públicas o en sus publicaciones en Instagram . Estos son detalles que parecen indicar que fue creada con IA o manipulada digitalmente.

Imagen Captura de pantalla de X (antes Twitter).



Ya en el pasado, la imagen del actor ha sido usada en desinformaciones creadas con IA. El 1° de octubre de 2023, Hanks publicó en Instagram una advertencia. “Cuidado!! Hay un video por ahí promocionando un plan dental con una versión IA de mí. No tengo nada que ver con eso. Tom Hanks”.

Con búsquedas inversas de imágenes en Google Lens , Yandex y Bing , no encontramos rastros de que la supuesta foto haya sido usada anteriormente o que haya sido compartida en algún medio de comunicación reconocido.



Otras unidades de verificación como Maldita (España) y Snopes (EEUU), miembros de la International Fact-Checking Network (IFCN, por sus siglas en inglés) al igual que elDetector, también concluyen que la foto de Hanks pudo ser manipulada o generada con IA. En el caso de Maldita, encontraron que además circula una versión de la foto de Hanks con un mensaje en inglés a favor de Trump, “Vota cuatro más” ("Vote four more”), que según señalaron también está intervenida.

Una cara de Taylor Swift del 2019 en un cuerpo que no le corresponde

Tal como dijimos, en YouTube y también en inglés en X circula una imagen de la cantante Taylor Swift con una franela azul marino y el mensaje “Nope, not again”. Ni en su cuenta en Instagram ni en su página oficial en Facebook, ni tampoco en su cuenta en X , hay registro de que haya publicado una foto con esa camiseta anti-Trump.

Imagen Captura de pantalla de YouTube (izquierda) y galería Getty Images (derecha).



AFP, que también verificó la foto de Swift que circula en redes sociales, encontró un video de la Gala a la que la cantante asistió en 2019 con un vestido rosa con detalles amarillos.

Asimismo, en otra versión de la imagen que usan de la cantante con la supuesta camiseta anti-Trump en la página no oficial de playeras, la cabeza parece más grande que el cuello (recuadro verde), no se le ve el brazo izquierdo (recuadro amarillo), pero sí una mano con uñas rojas (recuadro rojo), y el brazo derecho es pequeño en proporción al resto del cuerpo (recuadro naranja), además de que esa mano no tiene las uñas pintadas de rojo como la otra y la contextura de los dedos es diferente (recuadro azul).

Imagen Captura de pantalla de sitio web de camisetas.



Desde elDetector enviamos un correo electrónico al agente del actor Tom Hanks y un mensaje directo en el Instagram de Taylor Swift para consultar sobre el supuesto uso de la playera con el mensaje “Nope, not again”, pero al cierre de esta verificación no habíamos recibido respuesta.

Sus posturas políticas

En el pasado, el actor Tom Hanks se ha mostrado crítico con el expresidente Donald Trump y, de acuerdo con CNN Politics, en 2019 donó 1,400 dólares a la campaña presidencial de Joe Biden. Pero en el camino a las elecciones de noviembre de 2024, no hallamos ningún pronunciamiento, hasta la fecha, mediante una búsqueda con palabras clave en inglés en Google. Tampoco en sus redes sociales, ni en su página web.

Por su parte, Taylor Swift también ha sido crítica del expresidente y ahora precandidato republicano. El 29 de mayo de 2020 publicó en su cuenta Twitter, según apuntó Snope s: “Después de avivar los fuegos de la supremacía blanca y el racismo durante toda su presidencia, ¿tiene el descaro de fingir superioridad moral antes de amenazar con violencia? ¿'Cuando empiezan los saqueos empiezan los disparos'??? Te sacaremos con votos en noviembre. @realdonaldtrump”.

Con una búsqueda avanzada en la cuenta X de la artista, @taylorswift13, encontramos que en agosto de 2020 también dedicó un pequeño hilo (una seguidilla de posts) cuestionando al entonces presidente . “El liderazgo ineficaz de Donald Trump empeoró gravemente la crisis en la que nos encontramos y ahora está aprovechándose de ella para subvertir y destruir nuestro derecho a votar y votar con seguridad. Solicita una boleta anticipada. Vota pronto”, se lee en uno de ellos. En otro señala que Trump “está muy al tanto de que no lo queremos como nuestro presidente”.

En la precampaña para la elección presidencial de 2024 no hemos hallado ningún pronunciamiento en contra de Trump mediante una búsqueda con palabras clave en inglés en Google . Tampoco en sus redes sociales o en su página web.

The New York Times publicó una nota en la que indica que la campaña de Biden considera que sería muy valioso obtener el respaldo de la cantante debido a la influencia que podría ejercer sobre los swifties (sus fanáticos más devotos) en la carrera presidencial.

Conclusión

Son falsas esas fotos del actor Tom Hanks y la cantante Taylor Swift en las que se les ve usando una playera con el mensaje anti-Trump de “No, no de nuevo” (“Nope, not again”) . Las imágenes muestran inconsistencias y pequeñas imperfecciones propias de creaciones con inteligencia artificial o manipulaciones digitales. En el caso de Hanks, no hay rastro de una foto original donde esté usando la camiseta, y ya en el pasado la figura del actor fue utilizada para desinformaciones generadas mediante IA. Por su parte, el rostro original de una foto de Swift en 2019 parece haber sido puesto en una creación digital para que simulara usar la franela con el mensaje en contra del expresidente republicano Donald Trump. Además, una de las publicaciones en redes dirige a una página de venta de productos que no es la oficial de la cantante. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

