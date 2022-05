¿Fuga o secuestro? Lo que se sabe de la desaparición de un peligroso preso y la agente que lo custodiaba

“Estaba en la cárcel por asesinato y no tiene nada que perder. Si lo ayudó o no, no lo sabemos, y no hablaremos del asunto hasta que tengamos pruebas irrefutables de que eso fue lo que pasó. En este punto, estamos asumiendo que ella desapareció contra su voluntad a menos de que podamos comprobar lo contrario. Sin embargo, incluso si ella lo ayudó, pensamos que ella está en peligro”.