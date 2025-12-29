Estados Unidos de América Las claves del caso de Camila Mendoza Olmos, la joven que salió a caminar en vísperas de Navidad y desapareció El sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, dijo en declaraciones a ABC News que el caso es tratado como una desaparición de alto riesgo, al considerar que la joven podría encontrarse en “peligro inminente”.



Video "La estamos buscando": joven hispana desapareció en Texas el 24 de diciembre y su familia pide ayuda

La desaparición de Camila Mendoza Olmos, una joven mexico-estadounidense de 19 años, mantiene en alerta a autoridades y comunidades a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México.

Desde la mañana del 24 de diciembre, víspera de Navidad, no se tiene rastro de su paradero, luego de que fuera vista por última vez en su vecindario al noreste de San Antonio, Texas, en el condado de Bexar.

Su búsqueda desencadenó la colaboración entre autoridades.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) brinda apoyo técnico a la investigación, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) monitorea cruces fronterizos y movimientos internacionales, ante la posibilidad de que la joven haya salido del país.

Esto es lo que se sabe de su caso.

¿Dónde y cuándo se desapareció

Camila Mendoza Olmos?

De acuerdo con una publicación en redes sociales de la oficina del sheriff del condado de Bexar, Camila salió de su domicilio ubicado en la cuadra 11000 de Caspian Spring alrededor de las 6:50 de la mañana el 24 de diciembre.

Cámaras de seguridad de la zona captaron a una joven que coincide con su descripción revisando su automóvil, el cual permaneció estacionado en el lugar.

Desde ese momento, no volvió a ser vista. Las autoridades creen que salió a pie, ya que el vehículo no fue utilizado.

La madre de Camila declaró a las autoridades que la joven normalmente sale a caminar por la mañana; sin embargo, se preocupó cuando no regresó en un plazo razonable, dice la publicación.

Así iba vestida Camila Mendoza Olmos el día de su desaparición

Al momento de su desaparición, Camila vestía ropa cómoda: una sudadera azul claro con capucha negra, pantalones de pijama azul claro, zapatos blancos, dice la publicación en redes.

La oficina del sheriff informó que posiblemente solo llevaba consigo las llaves del automóvil y una identificación.

En la ficha de búsqueda difundida por las autoridades de Nuevo León en México, se describe a Camila como una joven de cabello castaño claro ondulado, de tez blanca, y ojos cafés claro.

De acuerdo con la ficha, Camila mide 5.35 pies y pesa cerca de 110 libras.

¿Qué han dicho las autoridades sobre la desaparición de Camila Mendoza Olmos?

El sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, dijo en declaraciones a ABC News que el caso es tratado como una desaparición de alto riesgo, al considerar que la joven podría encontrarse en “peligro inminente”.

Las autoridades locales han desplegado operativos de búsqueda terrestre, revisiones de cámaras, análisis de registros telefónicos y colaboración con agencias estatales y federales, incluido el FBI.

"Definitivamente, no queremos pasar por alto nada", declaró Salazar. "La búsqueda terrestre se limita a un par de millas cuadradas. Tampoco descartamos que este caso pueda llevarnos fuera de las fronteras continentales de Estados Unidos".

Uno de los puntos aclarados por las autoridades locales es que Camila no fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) como se sospechaba debido al aumento de casos de ciudadanos estadounidenses detenidos este año.

Salazar dijo a ABC News que no existe ningún registro de arresto ni custodia migratoria relacionada con la joven.

La familia de Camila Mendoza Olmos pide ayuda para localizar a la joven

La familia de Camila ha pedido públicamente apoyo de la comunidad y ha participado activamente en brigadas de búsqueda con voluntarios.

Sus familiares describen a la joven como una persona tranquila, cercana a su entorno y sin antecedentes de ausencias prolongadas, por lo que descartan que se haya ido de manera voluntaria o huido.

El papá de Camila, Alfonso Mendoza, dijo en entrevista con Univision 41 que Camilia no tenía razones para huir.

Agregó que recientemente había estado un poco estresada debido a sus estudios, pero que no creía que esa fuera una razón para que ella pensara huir.

Además, recordó que hace algunos meses había terminado con su novio, pero habían cortado la relación de manera amistosa, por lo que tampoco le parece una razón para su desaparición.

“Siempre con la fe de Dios y la oración, va a regresar. Dios la quiere y la ama, yo también y todos la amamos, que regrese a casa”, dijo Alfonso Mendoza.

La madre de Camila, Rosario Olmos, dijo a Univision 41 que la familia está desesperada por encontrar a la joven.

“Que por favor nos la entreguen o que, si mi niña está viendo, que regrese, eso es lo que pedimos”, declaró.

La búsqueda se ha extendido también a México. Las autoridades mexicanas señalaron que colaboran con sus contrapartes estadounidenses mediante el intercambio de información y alertas migratorias, sin que hasta ahora se tengan reportes confirmados de su ingreso al país.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades reiteran el llamado a la población para que reporte cualquier dato que pueda ayudar a localizar a Camila. A casi una semana de su desaparición, el caso continúa abierto y bajo seguimiento constante, con la prioridad de encontrarla con vida.

La oficina del sheriff del condado Bexar activó la línea 210-335-6000 para que la ciudadanía reporte información que pudiera contribuir con la búsqueda y también dijo que se puede contactar a la Unidad de Personas Desaparecidas en missingpersons@bexar.org.

