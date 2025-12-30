Estados Unidos de América Difunden una nueva grabación clave en la búsqueda de Camila Mendoza Olmos, la joven desaparecida en Texas desde Navidad El sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, dijo a los periodistas que los investigadores tienen “indicios de ideas suicidas por parte de esta joven en el pasado”, así como “algunos problemas de depresión”.



Video Qué se sabe de la desaparición de Camila Mendoza, la joven hispana extraviada en vísperas de Navidad

Las autoridades del condado de Bexar, en Texas, divulgaron este lunes un nuevo video captado por una cámara de tablero, conocida como ‘dashcam’, que podría mostrar a Camila Mendoza Olmos, una joven de 19 años desaparecida desde la mañana de Navidad, caminando sola por una carretera cercana a su domicilio.

El material, entregado por una conductora que transitaba por la zona, es considerado una de las evidencias más recientes y relevantes en la investigación sobre su paradero.

De acuerdo con las autoridades, la grabación fue tomada alrededor de las 7:00 de la mañana del 24 de diciembre, pocas después de que Camila fuera vista por última vez.

En el video se observa a una persona caminando por Wildhorse Parkway, a solo unos minutos de la vivienda de Camila.

“Si realmente se trata de ella, creemos que tenemos una buena pista sobre su ruta”, declaró el sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, a los periodistas en una rueda de prensa este lunes por la noche.

Previo a este nuevo hallazgo, cámaras de seguridad habían captado a la joven revisando su vehículo cerca de su casa alrededor de las 6:58 de la mañana, antes de alejarse caminando.

La familia ha señalado que Camila dejó atrás su teléfono celular, un detalle que los investigadores consideran inusual y relevante para determinar qué pudo haber ocurrido.

¿Cuáles son las líneas de investigación en el caso de la desaparición de Camila Mendonza Olmos?

La oficina del sheriff del condado de Bexar ha señalado que la joven podría encontrarse en peligro, aunque hasta el momento no se ha establecido una causa clara de su desaparición.

Sin embargo, Salazar dijo a los periodistas que los investigadores tienen “indicios de ideas suicidas por parte de esta joven en el pasado”, así como “algunos problemas de depresión”.

Pero “¿qué joven no tiene episodios de depresión en algún momento? No podemos permitirnos decir simplemente: ‘Bueno, eso debe ser lo que es’”, dijo Salazar.

“Tenemos que considerar todas las posibilidades, desde una desaparición voluntaria hasta la posibilidad de autolesiones, pasando por la posibilidad de que alguien se la haya llevado”, añadió Salazar.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para que cualquier persona que haya transitado por la zona avise si vio a la joven. Mientras continúan las labores de búsqueda, familiares y voluntarios mantienen la esperanza de que la difusión del nuevo video ayude a reconstruir los últimos movimientos de Camila y a esclarecer su paradero.

