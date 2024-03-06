Frenética búsqueda del niño Elijah Vue, de 3 años, desaparecido hace dos semanas en Wisconsin

Video Lo que se sabe de la misteriosa desaparición de un niño de 3 años: la madre y un hombre están detenidos

La búsqueda del niño Elijah Vue, desaparecido en Two Rivers, Wisconsin, se hace cada vez más frenética tras dos semanas de que fuera visto por última vez.

La policía continúa pidiendo información sobre el pequeño de 3 años desaparecido. El niño fue visto por última vez el 20 de febrero en una residencia en Two Rivers. Indican que la madre envió al pequeño a quedarse en esa vivienda con un hombre llamado Jesse Vang.

Las búsquedas realizadas por la policía y los residentes hasta el momento no han localizado a Elijah.

Su madre, Katrina Baur, de 31 años, de Wisconsin Dells, ha sido acusada en el condado de Manitowoc de un delito grave de negligencia infantil y dos delitos menores de resistir u obstruir a un oficial. Está detenida con una fianza de 15,000 dólares.

El hombre con el que Elijah Vue se quedaba, Jesse Vang, de 39 años, fue acusado de un delito grave de negligencia infantil. Está detenido con una fianza de 20,000 dólares.

La madre dijo que envió al niño para que le enseñaran "a ser hombre"

La fiscal de distrito del condado de Manitowoc, Jacalyn LaBre, dijo que la madre había enviado a Elijah a quedarse con Vang con fines disciplinarios y que Baur no estaba en Two Rivers, ubicado a unas 30 millas (48 kilómetros) al sureste de Green Bay, cuando el niño desapareció.

Baur le dijo a la policía que había dejado a Elijah con Vang el 12 de febrero porque quería que él le enseñara a su hijo "a ser un hombre" y que tenía intención de recogerlo el 23 de febrero, según una denuncia penal.

Según medios locales, citando documentos, disciplinar a Elijah incluía que permaneciera de pie durante hasta 3 horas, haciéndolo orar y dándole duchas frías.

Vang llamó a la policía el 20 de febrero y denunció la desaparición de Elijah, diciendo que había tomado una siesta esa mañana y había llevado a Elijah al dormitorio con él, pero cuando despertó unas tres horas después, el niño ya no estaba, según la denuncia.

Vang le dijo a la policía que tenía una relación con Baur y que había estado tratando de ayudar con el mal comportamiento de su hijo.

Un Nissan Altima: clave en el caso

El Departamento de Policía de Two Rivers dijo en una actualización en Facebook el martes: "No se ha encontrado a Elijah Vue".



La policía está pidiendo al público que verifiquen las imágenes de las cámaras de seguridad del 19 de febrero, eso podría incluir imágenes de un Nissan Altima.

"Solicitamos la asistencia del público revisando las imágenes de sus cámaras de vigilancia sobre un vehículo de interés. Ese vehículo es un Nissan Altima de cuatro puertas del año 1997, de color beige, con matrícula de Wisconsin que comienza con A y termina con 0", dijo Ben Meinnert, jefe de policía, en un comunicado.

Para aclarar, añadió el jefe policial, "las autoridades se encuentran actualmente en posesión del vehículo identificado" y que "Jesse Vang y Katrina Baur no son propietarios del vehículo".

"Nuestro interés no está en el propietario actual del vehículo, solo en las imágenes de la cámara capturadas el 19 de febrero de 2024, entre las 2:00 pm y las 9:00 pm".



Elijah Vue tiene cabello rubio, ojos marrones y posiblemente llevaba una manta a cuadros roja y blanca.

Hay una recompensa de $10,000 por información que conduzca a un arresto o condena. Una recompensa separada de $15,000 disponible por parte del FBI por cualquier información sobre el paradero de Elijah.

