Caso Sudiksha Konanki: padres de joven desaparecida piden a autoridades dominicanas que la declaren muerta

Los padres de Sudiksha Konaki, la estudiante universitaria de Pittsburgh desaparecida el pasado 6 de marzo durante unas vacaciones en Punta Cana, están pidiendo las autoridades dominicanas que la declaren oficialmente muerta, a casi dos semanas de su desaparición.

En una carta enviada al gobierno de República Dominicana, los padres de la joven, Subbarayudu y SreeDevi Konaki, argumentaron que los investigadores creen que su hija se ahogó "y no se han encontrado pruebas de un delito". La familia expresó su confianza en la investigación.

"Dadas estas circunstancias, y tras una larga deliberación, solicitamos que el departamento de policía proceda a la declaración legal de su fallecimiento", dice la carta, a la que tuvo acceso CNN.

Los padres dijeron que entienden que hay procedimientos legales que seguir para ello, pero que están preparados para cumplir con todas las formalidades y documentación necesaria.

"Iniciar este proceso permitirá a nuestra familia comenzar el duelo y abordar los asuntos relacionados con su ausencia", escribieron los padres de Konanki en la solicitud. "Si bien ninguna declaración puede aliviar verdaderamente nuestro dolor, confiamos en que este paso nos traerá un cierre y nos permitirá honrar su memoria", agrega la carta.

Sudiksha Konanki, estudiante de 20 años de la Universidad de Pittsburgh y ciudadana india con residencia permanente en EEUU, desapareció durante la madrugada del 6 de marzo en Punta Cana, en donde se encontraba de vacaciones con unas amigas. La principal hipótesis de las autoridades es que se ahogó y su búsqueda continúa en el agua y los alrededores.

Sudiksha Konanki: lo que se sabe de su desaparición

Konanki, a quien su padre describió como una estudiante “ambiciosa” que planeaba estudiar medicina, llegó a Punta Cana el 3 de marzo con otras cinco estudiantes de la Universidad de Pittsburgh para unas vacaciones juntas. Se hospedaron en el hotel Riu República.

Fue vista por última vez sobre las 4:15 am del jueves 6 de marzo. Las cámaras de vigilancia del hotel primero la captaron bebiendo con sus amigas y dos hombres en el bar y luego se ve al grupo yendo hacia la playa. Poco antes de las 5:00 am, las imágenes muestran a las cinco amigas y uno de los hombres saliendo de la playa, pero Konanki no estaba entre ellos. Tampoco Joshua Steven Riibe, un joven de 22 años originario de Iowa y que cursa el último año en la Universidad Estatal de St. Cloud, en Minnesota.

Riibe estaba con ella y se cree que fue la última persona que la vio con vida. Sin embargo, no ha sido nombrado como sospechoso, pero fue detenido por la policía dominicana y sometido a largos interrogatorios.

El joven dijo que conoció a Konanki y el resto de las chicas en el hotel, cuando él y su amigo se acercaron al grupo de chicas, se presentaron y se unieron a ellas.

Video Un apagón afectó el hotel el día que desapareció la estudiante de Pittsburgh en República Dominicana



Según una transcripción de una entrevista con la fiscalía, reportada por la prensa dominicana y otros medios, Riibe contó a la policía que estaba bebiendo con Konanki en la playa y que se estaban besando con el agua por la cintura cuando una fuerte corriente los arrastró mar adentro. Él dijo que había sido socorrista pero en una piscina, nunca en el mar y que le costó mucho llevarla a nado a la orilla. Tragó mucha agua y hasta cree que pudo haber perdido el conocimiento en algún momento, pero lo logró. Sin embargo, al llegar a la orilla empezó a vomitar. Ella le dijo que iba a buscar sus cosas. Cuando volvió a mirar, ya ella no estaba. Él supuso que había ido a por sus cosas y había vuelto a la habitación.

“Me sentía muy mal y cansado. Me acosté en una silla de playa y me quedé dormido porque no podía ir muy lejos”, agregó el estudiante. Se despertó con el sol y pasó por la habitación de su amigo a buscar su teléfono y siguió a la suya, para dormir.

Una vez allí, su amigo lo despertó, preguntando por Konanki. Él le dijo que no la vio más, que pensó que se había ido a su habitación. Pero el amigo le contó que la joven nunca había regresado y que sus amigas la estaban buscando. Poco después, notificaron a las autoridades. Según la cadena hotelera, las chicas reportaron la desaparición de Konani alrededor de las 4:00 pm del jueves.

El pareo de Konanki fue hallado en la playa, sin ningún signo de violencia, informó CNN citando a una fuente cercana a la investigicación.

"Después de verla alejarse mientras caminaba en el agua, nunca más la volví a ver", declaró Riibe a la cadena dominicana Noticias SIN.

Menos de dos meses atrás, cuatro turistas se ahogaron en esa misma playa de Punta Cana en donde la joven fue vista por última vez.

El abogado de Joshua Riibe pide su libertad y su familia alega detención "irregular"

El lunes, el abogado de Riibe solicitó oficialmente su puesta en libertad. Se esperaba que este martes un juez tomara una decisión, según un funcionario que habló con la AP bajo anonimato.

El joven presentó una petición de hábeas corpus ante un tribunal de República Dominicana, alegando que la fiscalía, la policía y el hotel donde se alojaba violaron sus derechos, según los documentos legales, citados por CNN.

Los padres de Riibe han acusado a las autoridades dominicanas de detener al joven “en condiciones irregulares”, sin traductores ni asesoría legal hasta el 12 de marzo, y alegan que ha estado confinado en una habitación de hotel bajo vigilancia policial durante más de una semana, informó la AP.

Según afirmaron, Riibe ha sido llevado repetidamente a comisaría e interrogado, a pesar de que ha “cooperado plenamente” con la policía y no se le considera sospechoso del caso ni se le ha acusado de ningún delito. Las autoridades dominicanas le confiscaron el pasaporte, de acuerdo con un reporte de CNN.

Michael Chapman, sheriff del condado de Loudon, Virginia, donde reside la familia de Konanki, dijo a la cadena que Riibe había sido "muy franco con nuestros detectives". El sheriff afirmó no ver "ninguna inconsistencia" en sus declaraciones.