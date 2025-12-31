Estados Unidos de América Autoridades confirman que el cuerpo encontrado en Texas pertenece a Camila Mendoza Olmos, la joven de 19 años que desapareció en vísperas de Navidad Las autoridades habían informado este lunes que los investigadores tenían “indicios de ideas suicidas por parte de esta joven en el pasado”, así como “algunos problemas de depresión”.

Video Cuerpo hallado es el de Camila Mendoza Olmos, joven hispana desaparecida en Texas el día de Navidad

La oficina del sheriff del condado de Bexar en Texas confirmó este miércoles la muerte de Camila Mendoza Olmos, la joven mexico-estadounidense que desapareció la mañana de la víspera de Navidad.

De acuerdo con las autoridades, equipos forenses identificaron un cuerpo encontrado el martes como el de la joven de 19 años, quien según dijeron, falleció como resultado de una herida autoinfligida de bala.

Este martes, el sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, había informado que la policía había hallado el cuerpo de una persona a una milla de la casa donde vivía Camila junto a la que se encontró también un arma de fuego.

Las autoridades habían informado el lunes que los investigadores tenían “indicios de ideas suicidas por parte de esta joven en el pasado”, así como “algunos problemas de depresión”.

¿Dónde y cuándo se desapareció

Camila Mendoza Olmos?

De acuerdo con una publicación en redes sociales de la oficina del sheriff del condado de Bexar, Camila salió de su domicilio ubicado en la cuadra 11000 de Caspian Spring alrededor de las 6:50 de la mañana el 24 de diciembre.

Cámaras de seguridad de la zona captaron a una joven que coincidía con su descripción revisando su automóvil, el cual permaneció estacionado en el lugar.

Días después una conductora compartió un video captado por una cámara de tablero, conocida como ‘dashcam’ donde se observaba a la joven caminando sola por una carretera cercana a su domicilio.

La madre de Camila declaró a las autoridades que la joven normalmente salía a caminar por la mañana; sin embargo, se preocupó cuando no regresó en un plazo razonable.

En su búsqueda participaron autoridades locales que contaron con la ayuda del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que monitoreó los cruces fronterizos y movimientos internacionales, ante la posibilidad de que la joven hubiera salido del país rumbo a México. Las autoridades mexicanas también emitieron una ficha de búsqueda.

A los esfuerzos por encontrar a Camila se sumaron familiares y amigos que realizaron recorridos por la zona.

