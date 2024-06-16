La misteriosa desaparición de dos turistas estadounidenses en islas griegas: el cuerpo de uno de ellos apareció

Video ¿Qué se sabe de la muerte del turista estadounidense en un resort mexicano?

El misterio rodea la desaparición de dos turistas estadounidenses que marcharon hasta un destino paradisíaco y de quienes no se supo nada de ellos hasta este domingo. Al menos de uno de ellos, cuando su cuerpo apareció en una playa cercana al puerto de la isla de Mathraki, en Grecia Sin embargo, los detalles siguen sin estar claros y la causa de muerte no está clara por el momento.

Los dos estadounidenses viajaron a las conocidas islas griegas, en Europa, uno de los destinos mundiales más deseados en verano.

Inicialmente se reportó como desaparecido al oficial de policía estadounidense retirado, Albert Calibet, de 59 años, quien desapareció el martes después de haber salido a realizar una caminata en solitario en la isla de Amorgos. Luego se reportó como desaparecido a un segundo estadounidense, un turista también del sexo masculino, de 70 años, quien fue visto por última vez el martes en la isla de Mathraki, una isla pequeña cercana a Corfú, reportó la revista Time, citando al medio griego eKathimerini.

El Departamento de Estado confirmó a Time inicialmente en una declaración que tenían conocimiento de los dos turistas desaparecidos, pero no hizo más comentarios sobre su edad y el sexo.

El turista estadounidense, cuyo cuerpo fue hallado este domingo, fue visto por última vez en una taberna griega en Mathraki, en donde se quedaba con un amigo. El amigo llamó a la policía el jueves después de que, al volver al alojamiento, encontrara la puerta abierta y la luz y el aire acondicionado encendidos, pero el hombre y sus papeles ausentes.

Como Mathraki no tiene policía ni guardacostas propios, acudieron los agentes de la vecina isla de Corfú para ayudar en la investigación.

La búsqueda a Albert Calibert

A Albert Calibet lo ha estado buscando un amplio equipo de rescate que incluye agentes del Comando de Policía del Egeo Meridional, voluntarios de la Guardia Costera, el Equipo de Rescate Voluntario de Amorgos, la Embajada, y otros, además de búsqueda aérea.

Según declaró al Greek Reporter Calliope Despotidi, el teniente de alcalde de Amorgos, Calibet era una persona "muy conocida en la isla" pues la visitó en numerosas ocasiones en los últimos años. Estuvo en comunicación con su hermana

por última vez el martes y le envió una foto de un sendero por el que iba caminando. Ese día planificaba reunirse con un

amigo pero nunca apareció. Las autoridades creen que desvió su ruta.



Albert Calibert empezó a trabajar en la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles en 1998 y aunque se jubiló siguió trabajando allí a tiempo parcial, de acuerdo con un reporte de Los Ángeles Times.

"Nuestra esperanza es que podamos traerlo a casa sano y salvo", dijo el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, a ABC News. "Estamos colaborando activamente con múltiples agencias en el extranjero para brindar asistencia en la búsqueda del oficial Calibet y utilizaremos todos los recursos que tenemos disponibles para traerlo de regreso a quienes lo aman", agregó.

Otros turistas desaparecidos recientemente en las islas griegas

Además de los dos turistas estadounidenses, un holandés de 74 años desapareció el domingo en la zona de Marathokampos de la isla griega de Samos. Había salido a dar un paseo solo. Su esposa reportó su desaparición el domingo por la tarde. Un amplio operativo de búsqueda también se ha movilizado para dar con su paradero.

Las desapariciones de estos turistas ocurren después de que el famoso médico de la televisión británica, Michael Mosley, fuera ncontrado muerto en la isla griega de Symi, probablemente por causas naturales, según las autoridades, aunque oficialmente no se ha reportado la causa de muerte.

Grecia ha estado sufriendo intensas olas de calor en los últimos días, que superan los 100° F y han obligado a cerrar sitios turísticos como la Acrópolils, dónde está el Partenón.

