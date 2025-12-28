Estados Unidos de América Camila Mendoza Olmos salió de su casa en San Antonio la víspera de Navidad y no volvió: la buscan en EEUU y México En declaraciones este domingo al medio ABC News, el alguacil del condado de Bexar, Javier Salazar, dijo que la búsqueda de Mendoza continúa con el apoyo de agencias locales, estatales y federales.



Video Arman búsqueda con más de 100 personas para hallar a la joven Camila, desaparecida en San Antonio

Camila Mendoza Olmos, de 19 años, salió de su casa en la mañana del 24 de diciembre en el noreste de San Antonio, pero jamás volvió.

A partir de esa fecha, su familia, amigos y autoridades emprendieron un búsqueda frenética para dar con el paradero de la joven mexicana-estadounidense.

Según un reporte de la Oficina del Alguacil del Condado de Bexar, Mendoza fue vista por última vez en la cuadra 11000 de Caspian Spring saliendo muy temprano por la mañana de la casa donde vivía con su familia.

El reporte indica que un video muestra a una persona que se cree es Mendoza buscando un objeto dentro de su carro.

“Se cree que salió de la residencia a pie, ya que su vehículo permaneció en el lugar”, dice el reporte. “Los únicos objetos que se sabe que llevaba consigo son la llave de su auto y posiblemente su licencia de conducir”.

La joven

podría estar en “peligro inminente”

En declaraciones este domingo al medio ABC News, el alguacil del condado de Bexar, Javier Salazar, dijo que la búsqueda de Mendoza continúa con el apoyo de agencias locales, estatales y federales.

El funcionario dijo que se sabe que la joven recientemente pasó por una ruptura amorosa pero que no se cree que esa sea la razón por la cual desapareció. También confirmó que la joven no está en custodia de ICE, como ha ocurrido con otros ciudadanos estadounidenses que han sido detenidos por sus rasgos hispanos.

Sin embargo, aunque rechazó revelar más detalles sobre las líneas de investigación, sí se cuenta con información suficiente para pensar que la joven se encuentra en “peligro inminente”.

"Definitivamente no queremos pasar por alto nada", declaró Salazar. "La búsqueda terrestre se limita a un par de millas cuadradas. Tampoco descartamos que este caso pueda llevarnos fuera de las fronteras continentales de Estados Unidos".

La búsqueda, de hecho, ya cruzó la frontera. La Fiscalía General del estado de Nuevo León emitió una ficha de búsqueda con la información de Mendoza Olmos, pidiendo información que pudiera ayudar a dar con su paradero.

El alguacil en Texas dijo que las líneas de investigación incluyen varias hipótesis, incluyendo la posibilidad de que haya huido por voluntad propia, secuestro o trata de personas.

Al momento de su desaparición, la joven vestía una sudadera de colores azul celeste y negro, pantalones de pijama azul celeste y zapatos blancos.

“La madre de Camila declaró que Camila normalmente sale a caminar por la mañana; sin embargo, se preocupó cuando Camila no regresó en un plazo razonable”, dice el reporte emitido por la Oficina del Alguacil del Condado de Bexar.

“Que nos la entreguen”

La madre de Mendoza Olmos, Rosario Olmos, dijo a Univision 41 que la familia está desesperada por encontrar a la joven.

“Que por favor nos la entreguen o que si mi niña está viendo, que regrese, eso es lo que pedimos”, declaró.

Olmos dijo que los familiares están desconcertados por la desaparición de la joven.

Destiny Mendoza, prima de la joven, dijo que la familia está extrañada sobre la forma en la que salió y no volvió.

“Es una niña amable, educada. Que por favor, regrese, que tiene familia que le ama, tiene una vida que tiene que vivir”, dijo a Univision 41.

La Oficina del Alguacil del Condado Bexar activó la línea 210-335-6000 para que la ciudadanía reporte información que pudiera contribuir con la búsqueda y también dijo que se puede contactar a la Unidad de Personas Desaparecidas en missingpersons@bexar.org

