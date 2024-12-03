Cambiar Ciudad
Desapariciones

Autoridades de California declaran el caso de Hannah Kobayashi como "desaparición voluntaria"

Hannah Kobayashi, de 30 años, parecía ilesa cuando caminó sola hacia el puente fronterizo de San Ysidro para cruzar a México alrededor del mediodía del 12 de noviembre, un día después de que su familia reportara su desaparición, según la policía. No tienen evidencia de que Kobayashi estuviera siendo víctima de tráfico humano o de algún otro delito.

Univision y AP
Video Mujer de Hawaii que desapareció en Los Ángeles cruzó a pie la frontera hacia México, según la policía

Una mujer hawaiana a la que se le había perdido la pista tras llegar al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles hace tres semanas, habría desaparecido voluntariamente mientras buscaba “alejarse de la conectividad moderna” y fue vista por última vez cruzando a México con su equipaje, dijo la policía en una conferencia de prensa donde la instaron a que se comunicara con su angustiada familia.

Hannah Kobayashi, de 30 años, parecía ilesa cuando caminó sola hacia el puente en el cruce fronterizo de San Ysidro a unas 125 millas al suroeste de Los Ángeles alrededor del mediodía del 12 de noviembre, un día después de que su familia reportara su desaparición, dijo la policía de Los Ángeles el lunes. Las autoridades hicieron el hallazgo al revisar el video de vigilancia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos el domingo por la noche.

El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, dijo que no hay evidencia de que Kobayashi estuviera siendo víctima de tráfico o de algún otro delito. Su caso ahora está clasificado como el de una “persona desaparecida voluntariamente”.

“Básicamente, hemos hecho todo lo que podemos hacer en este momento. Ella ya se fue del país y ahora está en otra nación”, dijo, y agregó que si regresa a EEUU se notificará a las autoridades.

McDonnell dijo que Kobayashi tiene derecho a su privacidad, pero la instó a comunicarse con su familia o las autoridades.

“Un simple mensaje podría tranquilizar a quienes se preocupan por ella”, dijo McDonnell. Explicó que el caso de la persona desaparecida seguirá activo hasta que las autoridades confirmen su seguridad.

La misteriosa desaparición de Hannah Kobayashi

Kobayashi, fotógrafa en ciernes residente de Maui, Hawaii, desapareció después de no tomar un vuelo de conexión a Nueva York el 8 de noviembre para viajar por un nuevo trabajo y visitar a sus familiares. Le dijo a su familia que dormiría en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles esa noche.

Los miembros de la familia asumieron que estaba en la escala para tomar el otro vuelo, según su tía, Larie Pidgeon. Al día siguiente, Kobayashi les envió un mensaje de texto para decirles que estaba haciendo turismo en Los Ángeles, planeando visitar el centro comercial The Grove y el centro de la ciudad, dijo Pidgeon.

El 11 de noviembre, la familia recibió mensajes de texto "extraños y crípticos, simplemente alarmantes" desde su teléfono que hacían referencia a que la habían "interceptado" cuando subía a un tren del metro y que tenía miedo de que alguien pudiera estar robando su identidad, dijo su tía.

Su padre, Ryan Kobayashi, que había estado en el grupo de búsqueda junto con voluntarios, fue encontrado muerto por aparente suicidio el domingo 24 de noviembre en un estacionamiento cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, dijeron la policía y su familia.

Ryan Kobayashi, padre de Hannah, sostiene un cartel de su hija desaparecida frente al Crypto.com Arena, uno de los lugares en los que fue vista en Los Ángeles. Días después, el hombre se quitó la vida.
Imagen Damian Dovarganes/AP


McDonnell dijo durante una reunión de la comisión policial el martes pasado que los detectives determinaron que Hannah Kobayashi perdió su vuelo de conexión intencionalmente.

Después de que la mujer fuera vista en varios lugares de Los Ángeles, solicitó que su equipaje, que había sido facturado a Nueva York, fuera enviado de regreso a LAX. Luego regresó al aeropuerto para recuperarlo el 11 de noviembre y al parecer dejó su teléfono allí, pues no no tenía consigo cuando se fue nuevamente, según la policía.

Los investigadores descubrieron que ella había "expresado el deseo de alejarse de la conectividad moderna".

La policía también identificó e interrogó a un hombre con el que Kobayashi fue vista en el metro. Se mostró "cooperativo" y dijo que la conoció en LAX, informaron las autoridades.

Hannah Kobayashi: qué dice la familia

La familia Kobayashi ya habían rechazado con anterioridad la idea de que Hannah hubiera perdido intencionalmente su vuelo de conexión a Nueva York.

Su hermana, Sydni Kobayashi, dijo en redes sociales que “según la información, las imágenes de vigilancia revisadas y la información que nos compartieron, estos son los hechos que mi madre y yo conocemos: no parece que Hannah haya perdido intencionalmente su vuelo”.

Miembros del grupo de Facebook 'Ayúdanos a encontrar a Hannah' compartieron una publicación el lunes que decía que la familia cerraría el grupo por "amenazas contra sus vidas y las vidas de sus hijos pequeños" y que ni Sydni ni su madre responderían mensajes.

Durante la conferencia de prensa, McDonnell reflexionó sobre todo lo que la familia había soportado estas últimas semanas.

"Mi pedido sería a cualquiera que esté considerando hacer esto, piense en las personas que está dejando atrás, sus seres queridos que estarán muy preocupados por usted", dijo.

Video Cronología del caso de Hannah Kobayashi: la mujer que desapareció tras perder un vuelo
