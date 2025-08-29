El triste caso de Bryan Vásquez, el niño con autismo que fue atacado por un caimán y murió ahogado

Video Turistas intentan ahuyentar a un caimán aventándole un zapato y el animal se lo roba

El cuerpo de un niño de 12 años que estuvo desaparecido por casi dos semanas fue hallado el martes en una laguna del barrio Michoud en Nueva Orleans gracias a una persona que sobrevolaba un dron por la zona.

Las autoridades locales informaron el miércoles que el menor, que padecía autismo, murió a causa de una “fuerza contundente” provocada por el ataque de un caimán, con el consiguiente ahogamiento.

Bryan Vásquez fue reportado desaparecido la mañana del 14 de agosto, después de que supuestamente escapara por la ventana de su habitación, según indicó el Departamento de Policía de Nueva Orleans en un comunicado de prensa.

El niño, que no hablaba, fue captado por la cámara del timbre de una casa alrededor de las 5:20 am de ese día, usando únicamente un pañal y caminando solo por la calle.

La madre del menor, Hilda Vásquez, dijo al periódico The New Orleans Advocate/The Times-Picayune que su hijo solía escaparse de casa para ir a un parque cercano, aunque recientemente se habían mudado a una nueva vivienda.

La desaparición de Bryan desató una búsqueda masiva en la que participaron varias agencias, voluntarios, lanchas de aire y perros rastreadores.

El cuerpo del menor fue hallado a unos 700 pies del punto de inicio de la búsqueda.

La jefa de la policía local Anne Kirkpatrick dijo en conferencia de prensa que es posible que el cuerpo saliera del canal varios días después de la muerte de Bryan, algo común en los casos de ahogamiento.

Un voluntario encontró el cuerpo de Bryan Vásquez

Jon Gusanders, voluntario de la United Cajun Navy, descubrió a Bryan flotando en la laguna la mañana del martes con ayuda de un dron térmico.

"Nunca he visto nada igual y espero no volver a ver nada parecido", dijo en entrevista con Nola.com.

Gusadners dijo que cree que los caimanes, uno de unos 9-11 pies de largo y otro de unos 6 pies, habían estado reteniendo el cuerpo del niño bajo el agua hasta que se asustaron por el ruido del dron.

El hombre avisó a la United Cajun Navy y a las autoridades.

El caso del niño Bryan Vásquez desata críticas por la respuesta de las autoridades

A medida que equipos locales y estatales peinaban la zona, crecieron las críticas por la tardanza de la respuesta policial el día que se reportó el incidente.

Kirkpatrick reconoció que pasaron casi cinco horas entre la denuncia de desaparición y la llegada de un oficial al lugar.

La jefa de la policía explicó que se abrió una investigación interna por esta demora.

Tras el hallazgo del cuerpo de Bryan la jefa de la policía solicitó al Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Louisiana que retire a los caimanes considerados “peligrosos” del área donde fue hallado el niño.

Según la agencia de vida silvestre, los cazadores capturan y remueven cada año a más de 1,000 caimanes considerados un riesgo, con el fin de reducir los encuentros entre estos animales y los humanos.

Louisiana alberga la mayor población de caimanes en Estados Unidos.

