Más tragedias y "errores garrafales": lo que advierten para México si AMLO se aferra a sus "abrazos, no balazos" sin encarar la violencia

"Más tragedias y errores garrafales"

"La contención de la violencia y seguridad en nuestro país no está peleada con la reconstrucción de los tejidos sociales, con promover la prevención de la incidencia delictiva (…) No debería haber una disociación", consideró el experto en seguridad Erubiel Tirado en una conversación con Univision Noticias.

"Lo que se observa es que no hay planeación o una visión estratégica (...) Me sorprende y me indigna que la justificación oficial de este gobierno estatal o federal es que la tragedia de Sonora ocurre porque no hay capacidad para vigilar esta zona", agregó.