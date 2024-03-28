4 muertos y 7 heridos en apuñalamientos en el norte de Illinois: hay un detenido

Video Tragedia en Rockford: Christian Soto sería el principal sospechoso del múltiple apuñalamiento

Cuatro personas murieron y siete resultaron heridas luego de que un hombre apuñalara el miércoles a varias personas en diferentes lugares de Rockford, una comunidad del norte de Illinois.

Un hombre de 22 años está bajo custodia policial y está siendo interrogado, según la jefa de policía de Rockford, Carla Redd. Dijo que una de las personas que resultó herida permanece en condición crítica.

"Mi corazón está con las familias que en este momento están sufriendo una pérdida", dijo Redd a los periodistas.

Dijo que la policía de Rockford recibió una llamada médica a la 1:14 pm seguido de llamadas adicionales a la policía y paramédicos.

"No creemos que haya otros sospechosos prófugos o prófugos en este momento en particular", dijo Redd. " En este momento, no tenemos un motivo claro sobre qué causó que este individuo cometiera un crimen tan atroz".

No todas las víctimas encontradas en múltiples direcciones de la ciudad tenían heridas de arma blanca y ninguna recibió disparos, según Redd.

Entre los muertos hay una niña de 15 años

Tres personas murieron en el lugar. El cuarto murió en un hospital.

Posteriormente, la policía identificó a las víctimas como una niña de 15 años, una mujer de 63 años, un hombre de 49 años y un hombre de 22 años. Sus nombres no fueron revelados.

Redd dijo que a los residentes del área se les pidió que revisaran las imágenes de las cámaras de vigilancia de sus casas para detectar cualquier cosa relacionada con los ataques.

La población de Rockford es de aproximadamente 150,000 habitantes y está a 145 kilómetros (90 millas) al noroeste de Chicago. La violencia del miércoles se produjo días después de que un empleado adolescente de un Walmart en Rockford fuera apuñalado y asesinado dentro de la tienda.

"Múltiples escenas del crimen"

"Hoy estamos conmocionados por otro horrible acto de violencia contra miembros inocentes de nuestra comunidad", dijo el alcalde de Rockford, Tom McNamara. Ahora que el sospechoso está bajo custodia, continuó: "Nuestra principal preocupación es garantizar que los miembros de nuestra comunidad directamente afectados por esta violencia reciban apoyo".

El alcalde escribió en la página de Facebook de la ciudad que “múltiples jurisdicciones” están “trabajando en múltiples escenas del crimen para desarrollar una comprensión de lo que ocurrió en un esfuerzo por evitar que esto vuelva a suceder”.

El sospechoso fue arrestado por un ayudante del sheriff del condado de Winnebago después de un llamado, dijo el sheriff Gary Caruana.

“La joven huyó de él”, dijo Caruana sobre una superviviente. “Recibió algunas puñaladas en las manos y en la cara. Ella se encuentra en estado grave. Alguien se detuvo para ayudarla y recibió algunas puñaladas. Está siendo examinado”.

