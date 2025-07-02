Juez determina que Sean 'Diddy' Combs debe permanecer en la cárcel mientras espera su sentencia

Video Sean 'Diddy' Combs es hallado culpable de transporte para prostitución y absuelto de tráfico sexual

Un juez federal determinó este miércoles que Sean “Diddy” Combs debe permanecer en la cárcel luego de fuera declarado culpable este miércoles de transporte de personas con fines de prostitución.

El jurado lo encontró inocente de delitos más graves: tráfico sexual y conspiración para cometer crimen organizado, por lo que la defensa pidió que fuera liberado bajo fianza.

El juez, sin embargo, dijo que al ser hallado culpable de otros crímenes, debería permanecer en la cárcel.

Combs, de 55 años, había sido acusado de cinco cargos: uno de conspiración para cometer crimen organizado, dos de tráfico sexual y otro de transporte de personas con fines de prostitución.

El jurado en el juicio de Sean "Diddy" Combs logró su veredicto en su tercer día de deliberaciones.

El martes, el juez federal de distrito Arun Subramanian había ordenado al jurado de ocho hombres y cuatro mujeres que continuara sus deliberaciones a puerta cerrada por un tercer día, luego de haber alcanzado un veredicto parcial. Esto ocurrió después de que el panel indicara que no había podido llegar a un consenso sobre el cargo principal: conspiración de crimen organizado. El juez, de acuerdo con la fiscalía y la defensa de Combs, consideró que menos de 13 horas de deliberaciones eran insuficientes para desistir de alcanzar un veredicto sobre todos los cargos.

La nota del jurado del martes reveló que "opiniones inamovibles de ambas partes" entre algunos miembros les impedían llegar a un veredicto unánime sobre la conspiración de crimen organizado, el cargo más complejo y con una posible sentencia máxima de cadena perpetua.

El cargo de tráfico sexual conlleva una pena mínima obligatoria de 15 años y máxima de cadena perpetua, mientras que el transporte para dedicarse a la prostitución tiene una pena máxima de 10 años. La divulgación de esta nota pareció afectar el ánimo del equipo de defensa y de Combs, quienes se mostraron más sombríos al contemplar la posibilidad de que el jurado hubiera acordado los cargos con las penas más severas.

Siete semanas de acusación y media hora de defensa

El jurado apenas había ocupado sus asientos el primer día del juicio cuando les mostraron un video de Combs atacando brutalmente a su novia de varios años, la cantante Cassie.

Durante las siguientes siete semanas, el jurado escuchó a 34 testigos, todos ellos llamados a declarar por la fiscalía, pero cada uno fue interrogado por los abogados defensores mientras intentaban refutar la descripción de Combs como un jefe violento y descontrolado que infundía temor en sus empleados y socios, exigiéndoles ayuda para ejecutar venganzas, conseguir drogas y satisfacer sus fantasías sexuales.

En una estrategia completamente opuesta a la de la fiscalía, la defensa presentó su caso en solo media hora, sin llamar a declarar a ningún testigo, incluyendo a Combs quien declinó declarar en su propia defensa.

Entre el 26 y el 27 de junio, el jurado escuchó los argumentos finales de las partes para luego iniciar sus deliberaciones.

Cassie y "Jane"

Los miembros del jurado escucharon el testimonio de Cassie y de otra exnovia de Combs, que testificó con el seudónimo de "Jane", así como los de asistentes personales que afirmaron haber presenciado la violencia de Combs y el de otras mujeres que también lo acusaron de abuso.

También vieron mensajes de texto y de redes sociales, así como registros de viajes.

Cassie y "Jane" afirmaron que Combs las obligó a tener relaciones sexuales con desconocidos mientras él observaba.

Cassie, cuyo verdadero nombre es Casandra Ventura, salió con el magnate de 2007 a 2018 después de que él la contratara para su sello discográfico Bad Boy Records.

Durante cuatro días, declaró ante el jurado que Combs la golpeó y le ordenó tener relaciones sexuales "repugnantes" con trabajadores sexuales masculinos durante varios días de 'freak offs', el término que él usaba para referirse a maratones sexuales. También afirmó que Combs la violó después de que ella anunciara que iba a terminar su relación.

En 2016, las cámaras de seguridad captaron a Combs golpeando, pateando y arrastrando a Cassie mientras salía de su habitación en el Hotel Intercontinental de Los Ángeles. El video se mostró al inicio del juicio. Un guardia del hotel testificó que el empresario pagó $100,000 para ocultar el video que permaneció en secreto hasta que CNN lo emitió en mayo de 2024.

Después de la agresión, Cassie le envió un mensaje de texto a Combs: "No soy una muñeca de trapo. Soy la hija de alguien".

Cassie reveló por primera vez sus acusaciones en una demanda contra Combs en 2023 en la que, al día siguiente de presentarla, llegó a un acuerdo por $20 millones.

La mujer que testificó bajo seudónimo “Jane”, salió con Combs desde 2021 hasta su arresto en septiembre.

Jane contó que le había dicho repetidamente a Combs que no quería tener sexo con otros hombres, rogándole: “No soy un animal. Necesito un respiro”, pero que aun así él seguía presionándola. Dijo que se sentía “obligada” en parte porque él le pagaba el alquiler.

Jane contó que intentó terminar los encuentros, enviándole un mensaje de texto en 2023 que decía: “Desde que abrí la caja de Pandora, no he podido cerrarla”. Él respondió: “Chica, para”. En otra ocasión, ella le dijo: “Mataste nuestro amor a golpes”.

El año pasado, según Jane, Combs la estranguló, le dio un puñetazo en la cara y la obligó a tener un encuentro con un trabajador sexual. Ella contó que él le dijo: “No me vas a arruinar la noche así”.

Ambas mujeres afirmaron que el magnate de la música las amenazó con publicar sus videos sexuales si se negaban a sus exigencias.

El testimonio de Kid Cudi

El rapero Kid Cudi testificó que Combs irrumpió en su casa a finales de 2011 tras enterarse de que él y Cassie estaban saliendo. Su auto fue atacado con una bomba incendiaria unas semanas después. Cudi, cuyo nombre legal es Scott Mescudi, dijo que sabía que Combs "tenía algo que ver", pero Combs le dijo que no había estado involucrado.

Capricorn Clark, exempleada de Combs, dijo que el acusado llegó a su casa blandiendo una pistola el día que irrumpió en el hogar de Cudi y le exigió que se vistiera y se fuera con él porque "vamos a matar a Cudi".

Otros testigos

Otra exempleada personal de Combs, que testificó bajo el seudónimo de "Mia", dijo que el acusado le metió la mano bajo el vestido y la besó a la fuerza en su fiesta de 40 cumpleaños en 2009, la obligó a practicarle sexo oral en otra ocasión y la violó en 2010. Los abogados de Combs sostienen que las acusaciones son falsas.

La amiga de Cassie, Bryana "Bana" Bongolan, testificó que Combs la colgó de la barandilla del balcón de Cassie en el piso 17 y la arrojó sobre los muebles del patio en septiembre de 2016, dejándola con moretones y traumatizada.

Aceite para bebés, lubricante y rifles AR-15

Un total de seis exasistentes personales de Combs testificaron.

George Kaplan dijo que su trabajo consistía en recoger y botar botellas de licor y drogas, limpiar el aceite para bebés de las habitaciones de hotel de Combs. Dijo que renunció después de ver a Combs pelear con Cassie, pero no lo denunció a las autoridades.

David James testificó que Combs le ordenaba abastecer las habitaciones de hotel con aceite para bebés, condones, Viagra y otros suministros, y dijo que vio al magnate del hip-hop con tres pistolas en su regazo mientras conducían para enfrentarse a Suge Knight, rival de Combs en la industria discográfica, en 2008.

Brendan Paul dijo que le compraba drogas a Combs, incluyendo cocaína, ketamina, éxtasis y marihuana.

Agentes federales testificaron que encontraron suministros para los 'freak-off' durante redadas realizadas el año pasado en las casas de Combs en Los Ángeles y Miami, así como en la habitación de hotel de Nueva York, donde fue arrestado.

Dijeron que también encontraron rifles AR-15, otras armas y municiones en las casas de Combs.

Defendiendo a Combs con los testigos de cargo

Combs renunció a su derecho a testificar, como suelen hacer los acusados, y sus abogados no citaron a ningún testigo, después de intentar socavar la credibilidad de sus acusadores en los contrainterrogatorios.

Los abogados defensores aprovecharon de las inconsistencias en los relatos de los testigos, destacaron la disposición de los acusadores a seguir en contacto con Combs y los mensajes cariñosos que intercambiaron con él tras el presunto abuso. También acusaron a mujeres de intentar sacar provecho del "apropiamiento económico del #MeToo contra Sean Combs".

"Jane", por ejemplo, reconoció bajo juramento que, a pesar de todo lo que sufrió, todavía ama a Combs, mientras que otros testigos de la fiscalía lo colmaron de elogios.

Kaplan afirmó que todavía le envía felicitaciones de cumpleaños, lo invitó a su boda y que estaba agradecido de haber trabajado para Combs y que aún le tenía "un gran respeto".

Los abogados de Combs confrontaron al estilista de famosos Deonte Nash con mensajes que este le envió expresando su amor. Algunos de ellos databan de 2019 y 2020, dos años después de que terminara su relación profesional.

Con información de The Associated Press.

