Intentó parar una pelea en el metro de Nueva York y lo mataron de un tiro

Richard Henderson, de 45 años, fue baleado en el vagón del tren en la estación de Rockaway Avenue y fue hallado seis paradas después. De acuerdo con las autoridades, el hombre fue el pacificador en una disputa que mantuvieron dos hombres debido a que uno de ellos llevaba un dispositivo con la música a todo volumen.

Univision
Un oficial de policía es golpeado brutalmente en el metro de Nueva York: buscan a los sospechosos

Un hombre que intentó mediar sin éxito una pelea entre dos hombres en el metro de Brooklyn murió víctima de un disparo mortal el domingo pasado, según informó la policía de Nueva York.

Richard Henderson, de 45 años, fue baleado en el vagón del tren en la estación de Rockaway Avenue y fue hallado seis paradas después.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, alrededor de las 8:15 pm, hallaron a la víctima con múltiples heridas de bala en la espalda. Aunque el hombre fue llevado a un hospital, murió horas después.

Hasta ahora hay una persona sospechosa del incidente y se encuentra prófuga, dijo la policía.

Hombre es asesinado a balazos en un tren del subway en Brooklyn

Un intento fallido por parar una pelea

De acuerdo con las autoridades, Henderson parece haber sido el pacificador en una disputa que mantuvieron dos hombres debido a que uno de ellos llevaba un dispositivo con la música a todo volumen.

“Es posible que Henderson ni siquiera fuera el objetivo previsto y que el pistolero haya disparado en dirección al hombre con el que estaba discutiendo, impactando a Henderson”, dijo la policía.

De acuerdo con el presidente de Transporte de la ciudad de Nueva York, Richard Davey, Henderson se dirigía a su casa cuando le dispararon.

"Este es otro triste recordatorio de que la violencia armada no tiene lugar en esta ciudad", dijo Davey en un comunicado. "La MTA está cooperando plenamente con la investigación para garantizar que el perpetrador pueda ser llevado ante la justicia".

