Quién es Ziz, la supuesta líder de la violenta 'secta' de los Zizians que fue arrestada en Maryland

Jack LaSota, alias Ziz y aparente líder de una especie de secta conocida como los Zizians, fue arrestada junto con otra integrante del grupo, informó el lunes la Policía Estatal de Maryland.

La detención de LaSota se produjo el domingo junto con Michelle Zajko, de 33 años, de Media, Pensilvania. Enfrentan múltiples cargos, incluidos allanamiento, obstrucción y entorpecimiento y posesión de una pistola en el vehículo.

Una audiencia de fianza para los dos fue programada para la mañana de este martes en el Tribunal de Distrito de Allegany.

Los Zizians han sido vinculados al asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos David Maland, cerca de la frontera con Canadá en enero, y a otros cinco homicidios en Vermont, Pensilvania y California.

Maland, de 44 años, murió en un tiroteo el 20 de enero después de un control de tráfico en Coventry, Vermont, una pequeña ciudad a unas 20 millas de la frontera con Canadá.

Los funcionarios han ofrecido pocos detalles de la investigación que se lleva a cabo en varios estados del país y que se abrió después de la muerte a tiros de Maland el 20 de enero.

Entrevistas de medios como la agencia AP y una revisión de registros judiciales y publicaciones en línea cuentan la historia de cómo un grupo de jóvenes informáticos, la mayoría de entre 20 y 30 años, se conocieron en línea, hablaron sobre sus creencias anarquistas y se volvieron cada vez más violentos.

Sus objetivos no están claros, pero los escritos en línea abarcan temas que van desde el veganismo radical y la identidad de género hasta la inteligencia artificial.

Quién es 'Ziz' la supuesta líder del grupo

En el medio de todo esto está 'Ziz', que parece ser la líder de los extraños miembros del grupo que se autodenominan 'Zizians'. Se la ha visto cerca de múltiples escenas del crimen y tiene conexiones con varios sospechosos.

LaSota, de 34 años, se mudó a la zona de la bahía de San Francisco después de obtener un título en informática de la Universidad de Alaska Fairbanks en 2013 y hacer una pasantía en la NASA, según un perfil en un sitio de contratación para programadores, codificadores y otros trabajadores autónomos.

En esta foto de arresto de enero de 2023 proporcionada por la Oficina del Fiscal del Condado de Delaware, Pensilvania, Jack LaSota se negó a hablar y mantuvo los ojos cerrados mientras la fotografiaban.



A LaSota, que usa pronombres femeninos y en sus escritos se identifica como mujer transgénero, se le atribuye la publicación de un oscuro y a veces violento blog bajo el seudónimo de Ziz. En una sección, describió su teoría de que los dos hemisferios del cerebro podrían tener valores y géneros separados y “a menudo desear matarse entre sí”.

Criticó a los supuestos enemigos, incluidos los llamados grupos racionalistas, que operan principalmente en línea y buscan comprender la cognición humana a través de la razón y el conocimiento. Algunos están preocupados por los posibles peligros de la inteligencia artificial.

LaSota no respondió a las preguntas de los medios si estaba relacionada con alguna de las muertes. No se ha presentado a comparecencias judiciales en dos estados y se han emitido órdenes de arresto en su contra.

