No hay soldados de la OTAN luchando en Ucrania, como se afirma en este video viral

Es falso que soldados de la OTAN estén “luchando contra Rusia” en el conflicto en Ucrania, como se apunta en un video viral en Facebook. Ucrania no es miembro de la organización internacional, sino solo un aliado, y el apoyo que ha recibido por parte de esta organización no incluye el envío de tropas. La ayuda de la OTAN se limita a la coordinación de pedidos ucranianos de asistencia y “entrega de ayuda humanitaria y no letal”, mientras que la de los países miembro contempla el envío de forma independiente de “armas, municiones, muchos tipos de equipo militar ligero y pesado”, así como “miles de millones de euros en asistencia financiera”. Si bien hay combatientes extranjeros junto al ejército ucraniano, estos no pertenecen a la OTAN, sino que se han incorporado a la lucha como voluntarios bajo la figura de la legión internacional de defensa de Ucrania . Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.