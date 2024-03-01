Es falso que el Senado de EEUU analizó “invadir México”, como dice esa publicación en Instagram

PUBLICIDAD

Comprobamos la falsedad mediante la revisión de la intervención completa de Hagerty a la que alude la desinformación y del registro de sesiones del Senado de Estados Unidos, además de una búsqueda con palabras clave en Google.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:



El video desinformante, publicado el 22 de febrero de 2024, comienza con el fragmento de una intervención de Xochitl Gálvez en la que dice que "el estado de derecho y la democracia en México enfrentan un grave peligro. La falta de certeza jurídica merma la confianza y el progreso”. Está seguido por un clip en el que se ve al senador republicano por Tennessee, Bill Hagerty, hablando de las relaciones diplomáticas y financieras entre Estados Unidos y México.

“Estoy aquí para discutir los preocupantes acontecimientos en México, uno de los socios más importante de Estados Unidos y nuestro vecino en el sur. La frontera de casi 2,000 millas que comparten nuestras naciones, nos une y presenta una serie de desafíos. Incluyendo la migración ilegal, el control de drogas y la trata de personas”, se le escucha decir en inglés al senador en el video. Además, menciona al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y hace referencia a unas reformas propuestas por este que, a su juicio, pondrían en riesgo las relaciones entre ambos países.

Con una búsqueda de palabras clave en inglés (Andrés Manuel López Obrador Bill Hagerty senate session) encontramos, entre varios resultados, un video del 14 de mayo de 2022 en la página de Facebook del senador en cuya descripción se lee: “Las recientes agresiones del presidente mexicano AMLO y su administración hacia las empresas estadounidenses han amenazado con socavar la confianza de las empresas estadounidenses en México como un mercado viable y predecible”.

PUBLICIDAD

En esa grabación se escucha el fragmento que fue tomado para la publicación que circula en Instagram. Comprobamos que Hagerty no hace mención alguna a una acción invasora de Estados Unidos a México. Luego de hacer un repaso por la situación entre ambos países, el político republicano insta a que AMLO revierta el rumbo de sus decisiones “antes de que se haga más daño”. El senador se refería a la reforma eléctrica que propuso el presidente mexicano en 2022 y que afectaría a su principal socio. “Aprovechemos la oportunidad juntos, en lugar de dañar nuestro interés compartido por ganancias políticas a corto plazo”, finaliza.

Con una búsqueda con palabras clave en Google (en inglés y español ), no hallamos noticias o informaciones oficiales sobre el supuesto análisis por parte del Senado estadounidense de una invasión a México. De haberse hecho una propuesta así, como falsamente afirman en redes sociales, habría notas de análisis o reacciones de la comunidad internacional. Hicimos también una búsqueda avanzada en las sesiones del Senado con las palabras clave en inglés Mexico invasion, Mexico invade y Mexico occupation, y no hay registro de ninguna discusión que incluya esos términos.

PUBLICIDAD

Desde elDetector enviamos un correo electrónico al equipo de prensa del senador Hagerty, así como a la Secretaría del Senado, pero al cierre de esta verificación no habíamos recibido respuesta.

Conclusión

Es falso que el Senado de Estados Unidos analiza “invadir México”, como afirma esa publicación en Instagram que, además, sugiere que es por la reciente visita de la candidata a la presidencia mexicana Xochitl Gálvez. El post incluye un video del senador Bill Hagerty, como supuesta evidencia, pero comprobamos al encontrar la grabación original que en ningún momento el político habla de invadir la nación vecina. Además, el video es de hace dos años, por lo que nada tiene que ver –como sugiere la publicación desinformante– con la visita a EEUU de la candidata presidencial Xochitl Gálvez. Con búsquedas con palabras clave en Google y en el registro de sesiones del Senado, no hallamos referencia alguna a que se haya evaluado una invasión a México. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD