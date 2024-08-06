Samsung no retiró su patrocinio a los JJOO tras la ceremonia de apertura: es una desinformación

Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Ryan Pierse - Getty Images / iStock / Captura de Instagram.

La publicación afirma que es una de varias marcas que ha retirado su apoyo.

Una publicación en Instagram asegura que la marca de tecnología Samsung canceló un patrocinio de millones de dólares a los Juegos Olímpicos (JJOO) en respuesta a la ceremonia de apertura de la competición, que tuvo lugar el 26 de julio de 2024 en París. Pero esa afirmación es falsa. Representantes de la empresa confirmaron a elDetector que no es cierto y en la página web oficial del evento deportivo sigue apareciendo como patrocinador.

“Otra marca se retira de los juegos. Bravo Samsung. Les damos las gracias por el apoyo”, dice el mensaje que circula en redes sociales , y que acompaña una imagen en la que se lee la frase: “Una empresa más que se retira como protesta de los Juegos Olímpicos”. Abajo aparece la fotografía de una mujer con un vestido azul con plateado, que formó parte del espectáculo que se realizó en la ceremonia de apertura de las Olimpiadas y otra frase en inglés que dice: “Samsung se retira de un contrato publicitario de mil millones con los Juegos Olímpicos. ‘Se han vuelto woke’ ( progresistas )".

La ceremonia de apertura de los JJOO generó polémica por su interpretación de "La Última Cena" de Leonardo da Vinci, que incluyó un acto drag queen. Debido a que para algunos la representación había sido una ofensa a las creencias religiosas, los organizadores se disculparon. Sin embargo, Thomas Jolly, el director de la ceremonia de apertura, insistió en que “La Última Cena” no fue la inspiración detrás de la escena.

La empresa afirma que es una falsedad

A través de un correo electrónico, Fernanda González, gerente del área de Relaciones Públicas de Samsung, dijo a elDetector: “Esta noticia [la del supuesto retiro del patrocinio] es falsa”.

Tampoco existen comunicados oficiales en la web de la empresa sobre el supuesto retiro de inversión, pero sí notas sobre la presencia de la marca en los Juegos Olímpicos; la última se publicó el 5 de agosto de 2024. Además, en la página web oficial de las Olimpiadas sigue estando la empresa como una de las patrocinantes , junto a 14 compañías más.

Samsung figura en la lista de socios del programa The Olympic Partner (TOP), el “nivel más alto” de asociación olímpica, según el sitio web del Comité Olímpico Internacional (COI).

En diciembre de 2018 , el COI anunció que Samsung extendería su patrocinio a los Juegos Olímpicos hasta 2028. Hasta el momento no existen reportes oficiales de que este se haya cancelado.

La imagen se compartió inicialmente como sátira

Al analizar la imagen que circula en redes sociales, descubrimos que en la esquina del lado izquierdo aparece la frase “Calificada como sátira” en inglés.

El texto titulado: “Última hora: Samsung abandona una campaña publicitaria de mil millones de dólares con los Juegos Olímpicos: ‘Se han vuelto woke’" incluye la etiqueta de sátira.

Conclusión

Es falso que Samsung haya cancelado su patrocinio a los Juegos Olímpicos de París 2024. La empresa respondió por correo electrónico a elDetector que esa “información era falsa”. Además, con una búsqueda inversa de imágenes, encontramos que la afirmación se compartió inicialmente en una web que publica contenidos satíricos. También confirmamos que la empresa de tecnología aparece en la lista de socios de más alto rango de las Olimpiadas. El Comité Olímpico Internacional anunció desde 2018 que Samsung tiene un acuerdo de patrocinio con los JJOO hasta 2028. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

