Vacuna contra el coronavirus acelera el desarrollo de una contra el VIH, pero el camino es difícil

Las esperanzas son reservadas, no obstante. Los especialistas coinciden en que el VIH es un virus mucho más agresivo y complejo que el coronavirus. El VIH desarrolla tantas variantes en un solo paciente que los especialistas no pueden ni contarlas –calculan que son cientos de miles, cuando las del coronavirus son decenas– y mientras el sistema inmunitario humano ha podido crear defensas contra el coronavirus, esto no ha sido posible en el caso del virus responsable del sida.