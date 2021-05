Vacuna contra el VIH/sida: ¿Por qué no tenemos una después de 37 años, cuando hay varias para covid-19 después de unos meses?

La viruela fue erradicada de la faz de la Tierra tras una campaña de vacunación mundial muy eficaz. La poliomielitis paralítica ya no es un problema en Estados Unidos gracias al desarrollo y uso de vacunas eficaces contra el poliovirus. En la actualidad, se han salvado millones de vidas gracias al rápido despliegue de vacunas eficaces contra covid-19 . Sin embargo, han pasado 37 años desde que se descubrió que el VIH es la causa del sida, y no hay ninguna vacuna . Aquí describiré las dificultades a las que se enfrenta el desarrollo de una vacuna eficaz contra el VIH/sida.

Los esfuerzos se han quedado cortos

En una ya famosa rueda de prensa en 1984 en la que se anunció que el VIH era la causa del sida, la entonces Secretaria de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Margaret Heckler, predijo que en dos años habría una vacuna. Pues bien, ya han pasado 37 años y no hay vacuna. La rapidez en el desarrollo y la distribución de la vacuna covid-19 pone en claro contraste con la falta de una vacuna contra el VIH. El problema no es el fracaso del gobierno. El problema no es la falta de gasto. La dificultad radica en el propio virus del VIH. En concreto, en la notable diversidad de cepas del VIH y en las estrategias de evasión inmunológica del virus.