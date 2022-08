Un feto cuenta ahora como dependiente al hacer los impuestos en Georgia: otra consecuencia del fallo sobre el aborto

En Missouri, por ejemplo, el aborto está aún más restringido que en Georgia (solo tiene la excepción del peligro para la vida) pero sin embargo su ley del divorcio no considera a los fetos personas, por lo que ese trámite no se puede terminar cuando una persona de la pareja está embarazada ya que la corte "no puede dictar custodia y manutención para un niño que no existe", según el medio local Riverfront Times.