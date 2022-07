Leyes antiaborto tendrán “consecuencias desastrosas” para mujeres indocumentadas

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó el derecho al aborto provocó que al menos la mitad de los estados del país prohíban la interrupción de los embarazos. Y la decisión no solo deja a miles de mujeres con escasas opciones para decidir sobre sus cuerpos, sino que coloca a inmigrantes indocumentadas en serio peligro no solo por el riesgo de ser criminalizadas, sino también porque no tienen un estatus de permanencia legal en Estados Unidos.