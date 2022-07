La multan por conducir sola en el carril para más de dos ocupantes. Ella peleará porque su feto "cuenta como pasajero"

“Un agente hizo caso omiso cuando mencioné que este es un niño vivo, de acuerdo con todo lo que está sucediendo con la revocación de Roe vs. Wade. 'Así que no sé por qué no estás al tanto de ello, le expliqué”, dijo la madre al Dallas Morning News. La mujer hizo referencia a lo ocurrido el mes pasado, cuando la Corte Suprema de mayoría conservadora anuló la histórica sentencia conocida como ‘Roe contra Wade’ que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en el país.