Este lunes vence un plazo clave para inscribirse en 'Obamacare': así impacta a algunos el posible fin de un subsidio a sus primas El 15 de diciembre es el último día de inscripción para quienes quieran tener cobertura de un seguro médico bajo el mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible u 'Obamacare' desde el 1 de enero de 2026.



Video ¿Qué opciones tienes ante el posible aumento en los seguros médicos en 2026? Te explicamos

Este lunes, 15 de diciembre, finaliza el plazo para quienes deseen inscribirse al seguro médico en Estados Unidos para contar con su cobertura en 2026.

Es importante destacar que la inscripción abierta terminará oficialmente el próximo 15 de enero. Sin embargo, quienes lo hagan entre el 16 de diciembre y esa fecha, no verán activa su cobertura hasta el 1 de febrero.

Por ello, este lunes es una fecha clave para revisar las opciones de planes disponibles e inscribirse, si se desea contar con seguro desde el mismo 1 de enero de 2026.

Este próximo año, sin embargo, trae importantes cambios para millones de usuarios de seguros médicos en EEUU debido a la pérdida de los subsidios de salud del gobierno.

Para una pareja de Wisconsin, por ejemplo, significa elegir un plan de seguro de menor calidad con un deducible más alto. Una familia de Michigan puede quedarse sin seguro por completo. Y una madre soltera de Nevada, por su parte, puede tener un aumento repentino de los costos que va a poder comprar menos regalos de Navidad este año y está ajustando su presupuesto, mientras espera a ver si el Congreso actúa.

Quedan menos de tres semanas para el fin de los créditos fiscales mejorados de la era de la pandemia de covid-19 que, en este tiempo, han ayudado a millones de estadounidenses a pagar sus cuotas mensuales de cobertura de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, más conocida como Obamacare) durante los últimos cuatro años.

Estas son algunas de las historias de quienes verán cambios este año en sus seguros médicos y cómo afectará a sus vidas.

De un plan oro a un plan bronce: una pareja gasta más con menos

Chad Bruns, un veterano militar de 58 años, proviene de una familia de ahorradores. Eso le vino muy bien cuando tuvo que abandonar prematuramente su carrera debido a lesiones en el brazo y la espalda que sufrió en el trabajo.

Él y su esposa Kelley, de 60 años, ambos jubilados, cortan su propia leña para reducir los gastos de electricidad en su casa en el condado de Sawyer, Wisconsin. Rara vez comen fuera y casi nunca compran comestibles a menos que estén en oferta.

Pero si siempre han sido ahorradores, ahora se verán obligados a serlo aún más, dijo Bruns. Esto se debe a que su cobertura bajo la ley de salud promulgada durante el gobierno del expresidente Barack Obama les resulta cada vez más cara y con peor cobertura.

Este año, los Bruns pagaban $2 al mes por un plan de salud de primer nivel, de nivel oro, con un deducible inferior a $4,000. Sus ingresos eran lo suficientemente bajos como para ayudarlos a calificar para una importante ayuda financiera.

Pero en 2026, ese mismo plan aumentará a unos inalcanzables $1,600 al mes, lo que los obliga a cambiar a un plan bronce con un deducible de $15,000.

Kelley Bruns dijo que le preocupa que, si algo le sucede a su salud el próximo año, podrían declararse en bancarrota. Si bien sus cuotas mensuales son bajas, de unos $25, su nuevo límite de desembolso personal de $21,000 equivale a casi la mitad de sus ingresos conjuntos.

"Tenemos que rezar para no tener que operarnos ni someternos a ningún procedimiento médico del que no estemos al tanto", dijo. "Sería muy devastador".

Familia que enfrenta costos más altos se prepara para quedarse sin seguro

La familia de Dave Roof, formada por cuatro personas, ha contado con el seguro de la ACA desde que comenzó el programa en 2014.

En aquel entonces, la accesibilidad a los seguros en el mercado lo ayudó a sentirse cómodo al dar el salto y fundar una pequeña empresa de producción musical y espectáculos en su ciudad natal, Grand Blanc, en Michigan.

Su esposa, Kristin, también trabaja por cuenta propia como una de las mejores vendedoras de la plataforma Etsy.

La cobertura les ha funcionado hasta ahora, incluso en emergencias, como el accidente de quad que tuvo su hija de 21 años el año pasado.

Pero ahora, con el fin de los subsidios que mantenían bajas sus primas, Roof, de 53 años, dijo que su plan de seguro de $500 al mes está aumentando a al menos $700, junto con el aumento de los deducibles y los gastos de bolsillo.

Dijo que con sus ingresos conjuntos de aproximadamente $75,000 al año, ese aumento es inmanejable. Por ello, planean prescindir del seguro médico este próximo año, pagando en efectivo las recetas, los chequeos y cualquier otra cosa que surja.

Roof dijo que su familia ya vive con poco dinero y no se ha ido de vacaciones juntos desde 2021. Actualmente, no ahorran dinero ni lo guardan para sus cuentas de jubilación. Así que, aunque renunciar al seguro les supone un estrés añadido, cree que es lo que deben hacer.

“El miedo y la ansiedad que esto nos va a causar a mi esposa y a mí son realmente difíciles de medir”, dijo Roof. “Pero no podemos pagar lo que no podemos pagar”.

Una madre soltera exprime su presupuesto de enero con la esperanza de que el Congreso actúe pronto

Si le preguntan a Katelin Provost, la clase media estadounidense ha pasado de experimentar una situación de aprietos a una asfixia total.

Esta trabajadora social de 37 años de Henderson, Nevada, se incluye en esa categoría.

Como madre soltera, ya mantiene un presupuesto ajustado para cubrir su vivienda, la compra y la guardería de su hija de 4 años.

Pero el año que viene, eso será aún más difícil.

La cuota mensual de su plan subirá de $85 a casi $750. Por ahora, decidió pagar ese costo más alto en enero y reevaluarlo después en función de si los legisladores extienden los subsidios, lo que por ahora parece poco probable. Espera que lo hagan.

Si el Congreso no actúa, se dará de baja del seguro médico y lo mantendrá solo para su hija, ya que no puede permitirse la tarifa más alta para las dos a largo plazo.

"Voy a tener que reordenar las prioridades de los próximos meses para reequilibrar ese presupuesto", dijo Provost. "La Navidad será mucho más pequeña".

