Medicamentos para adelgazar La FDA da luz verde a una versión en pastilla de Wegovy, el exitoso medicamento para la pérdida de peso La aprobación de la FDA le da a la farmacéutica Novo Nordisk una ventaja frente a su rival Eli Lilly en la carrera por lanzar una píldora contra la obesidad.

Los reguladores de EEUU dieron luz verde el lunes a una versión en pastilla del exitoso medicamento para la pérdida de peso Wegovy, convirtiéndolo en el primer fármaco oral de toma diaria aprobado para tratar la obesidad.

La aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) le da a la farmacéutica Novo Nordisk una ventaja frente a su rival Eli Lilly en la carrera por lanzar una píldora contra la obesidad. El medicamento oral de Lilly, el orforglipron, sigue en proceso de evaluación.

Ambas pastillas pertenecen a la familia de los fármacos GLP-1, que funcionan de manera similar a las inyecciones ampliamente utilizadas, imitando una hormona natural que regula el apetito y la sensación de saciedad.

En los últimos años, Wegovy —en su versión inyectable— de Novo Nordisk, y Zepbound de Lilly, han revolucionado el tratamiento de la obesidad a nivel mundial y en EEUU, donde 100 millones de personas padecen esta enfermedad crónica.

¿Desde cuándo estará disponbile la nueva pastilla de Wegovy?

La versión en pastilla de Wegovy estará disponible en cuestión de semanas, según directivos de la empresa. Expertos señalan que la llegada de tratamientos orales podría ampliar el mercado en auge de los fármacos contra la obesidad, al facilitar el acceso y reducir costos.

“Hay todo un grupo de personas que puede beneficiarse de las pastillas”, dijo la doctora Fatima Cody Stanford, experta en obesidad del Hospital General de Massachusetts. “Para mí no se trata solo de quién llega primero a la meta, sino de que los pacientes tengan opciones”.

Aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses ha usado medicamentos inyectables GLP-1, de acuerdo con una encuesta de KFF, un centro de investigación en políticas de salud sin fines de lucro. Sin embargo, muchas más personas tienen dificultades para costear las inyecciones, cuyo precio es elevado.

¿Cómo funciona la nueva pastilla de Wegovy?

La pastilla de Novo Nordisk contiene 25 miligramos de semaglutida, el mismo ingrediente activo de Wegovy y Ozempic inyectables, y de Rybelsus, una pastilla de menor dosis aprobada en 2019 para tratar la diabetes.

En un ensayo clínico, los participantes que tomaron Wegovy oral perdieron en promedio el 13.6% de su peso corporal total en unos 15 meses, frente a una pérdida del 2.2% entre quienes recibieron un placebo. El resultado es muy similar al de Wegovy inyectable, que logra una pérdida media de alrededor del 15%.

Chris Mertens, de 35 años, neumólogo pediátrico en Menomonee Falls, Wisconsin, participó en el ensayo de Novo Nordisk en 2022 y perdió unos 40 libras usando la pastilla de Wegovy. El medicamento diario redujo su apetito y los pensamientos intrusivos sobre la comida, explicó.

“Había días en los que me saltaba una comida y casi no me daba cuenta”, dijo Mertens.

En otro ensayo clínico, los participantes que tomaron la dosis más alta de orforglipron, de Lilly, perdieron en promedio el 11.2% de su peso corporal total en casi 17 meses, frente a un 2.1% en el grupo placebo.

Ambas pastillas lograron menos pérdida de peso que Zepbound, de Lilly —o tirzepatida—, que actúa sobre dos hormonas intestinales, GLP-1 y GIP, y produjo una pérdida promedio del 21%.

¿Cómo debe tomarse la nueva pastilla de Wegovy?

Todos los medicamentos GLP-1, ya sean orales o inyectables, comparten efectos secundarios similares, como náuseas y diarrea.

Las dos pastillas diarias ofrecen comodidad, pero la de Wegovy debe tomarse por la mañana, con un sorbo de agua y en ayunas, y esperar 30 minutos antes de comer o beber. Esto se debe a que Novo Nordisk tuvo que diseñar la pastilla para evitar que el fármaco se descomponga en el estómago antes de ser absorbido. Para ello, añadió un ingrediente que protege el medicamento durante unos 30 minutos en el intestino y facilita su acción.

En contraste, el orforglipron de Lilly no tiene restricciones de dosificación. Este fármaco está siendo evaluado bajo el nuevo programa de vales de prioridad de la FDA, creado para acelerar los tiempos de aprobación. Se espera una decisión para la primavera.

Posibles ventajas de la nueva pastilla de Wegovy

La producción de pastillas suele ser más barata que la de medicamentos inyectables, por lo que el costo de los nuevos tratamientos orales podría ser menor. A principios de este año, la administración Trump afirmó que había trabajado con farmacéuticas para negociar precios más bajos para los fármacos GLP-1, que pueden costar más de $1,000 al mes.

La empresa informó que la dosis inicial estará disponible por $149 al mes a través de algunos proveedores. En enero se dará a conocer más información sobre los precios.

No está claro si los pacientes preferirán las pastillas diarias o las inyecciones semanales. Aunque a algunos no les gustan las agujas, otros no parecen tener problemas con las inyecciones semanales, señalan expertos en obesidad. Mertens optó por Zepbound inyectable cuando recuperó peso tras finalizar el ensayo con la pastilla de Wegovy.

Dijo que le gustaba la disciplina de la dosis diaria.

“Era una rutina intencional, un recordatorio de que hoy estoy tomando esto y de que mis decisiones van a verse influidas durante el día”, explicó.

La doctora Angela Fitch, experta en obesidad y directora médica de Knownwell, una empresa de atención sanitaria, afirmó que, sea cual sea el formato, el mayor beneficio será hacer que los medicamentos para bajar de peso sean más accesibles y asequibles.

“Todo se reduce al precio”, dijo. “Denme un medicamento que cueste $100 al mes y que sea relativamente efectivo”.

