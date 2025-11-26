15 costosos medicamentos (incluido Ozempic y Wegovy) tendrán sustanciales rebajas para pacientes de Medicare

Video Costco venderá Ozempic y Wegovy a clientes con receta médica: esto costará el tratamiento mensual

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid ( CMS) anunciaron rebajas en los precios para 15 medicamentos recetados, incluyendo los populares Ozempic y Wegovy, que están en alta demanda por sus propiedades para bajar de peso.

Las rebajas en los precios acordados entrarán en vigor a partir de 2027 para 15 medicamentos. Según el gobierno, esto representa un ahorro estimado de 685 millones de dólares en gastos de bolsillo para las personas con cobertura de medicamentos recetados de Medicare.

El gobierno de Trump anunció este martes un ahorro federal de 12,000 millones de dólares en el segundo año de negociaciones sobre los precios de los medicamentos de Medicare.

El año pasado, aproximadamente 5.3 millones de beneficiarios de Medicare utilizaron estos medicamentos. Los precios más bajos se derivan del programa de negociación de precios de Medicare creado bajo la Ley de Reducción de la Inflación de la administración de Joe Biden. Bajo la Ley de Reducción de la Inflación de Biden, un fabricante farmacéutico probablemente tendría que retirar sus medicamentos de los programas de Medicare y Medicaid si no negocia, perdiendo así el acceso a programas que cubren a casi 150 millones de estadounidenses, o ser sancionado con un alto impuesto.

“Los resultados de este año contrastan marcadamente con los del año pasado... Utilizando el mismo proceso con una dirección más audaz, hemos logrado resultados sustancialmente mejores para contribuyentes y personas mayores en el programa Medicare", declaró el Dr. Mehmet Oz, administrador de los CMS.

Ozempic, Wegovy y otros medicamentos costosos

Cajas del medicamento Ozempic en el mostrador de una farmacia el 17 de abril de 2023 en Los Ángeles, California. Ozempic fue aprobado originalmente por la FDA para personas con diabetes tipo 2, pero ha aumentado la demanda debido a sus beneficios para la pérdida de peso. Imagen Mario Tama/Getty Images



Además de Ozempic y Wegovy, dos medicamentos bastante costosos para el bolsillo de la clase trabajadora, las rebajas incluyen Ibrance, la terapia contra el cáncer de mama de Pfizer. También incluye Ofev, el tratamiento para la fibrosis pulmonar del laboratorio Boehringer Ingelheim. Las medicaciones de Novo Nordisk para la diabetes y la pérdida de peso terminaron en un precio negociado de $274 para Ozempic y Rybelsus y $385 para Wegovy para un suministro de 30 días para afecciones cubiertas por Medicare. Se trata de un 71% negociado sobre el precio de lista que las drogas tenían en 2024.

La lista completa de los 15 medicamentos que bajarán de precio para pacientes de Medicare

Ozempic; Rybelsus; Wegovy: Precio negociado para 2027: $274 — Precio en 2024: $959 — Descuento: 71% — Para diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, obesidad/sobrepeso.

Trelegy Ellipta: Precio negociado para 2027: $175 — Precio 2024: $654 — Descuento: 73% — Para asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Xtandi: Precio negociado para 2027: $7,004 — Precio 2024: $13,480 — Descuento: 48% — Para cáncer de próstata.

Pomalyst: Precio negociado para 2027: $8,650 — Precio 2024: $21,744 — Descuento: 60% — Para sarcoma de Kaposi y mieloma múltiple.

Ofev: Precio negociado para 2027: $6,350 — Precio 2024: $12,622 — Descuento: 50% — Para fibrosis pulmonar idiopática.

Ibrance: Precio negociado para 2027: $7,871 — Precio 2024: $15,741 — Descuento: 50% — Para cáncer de mama.

Linzess: Precio negociado para 2027: $136 — Precio 2024: $539 — Descuento: 75% — Para estreñimiento idiopático crónico y síndrome de intestino irritable con estreñimiento.

Calquence: Precio negociado para 2027: $8,600 — Precio 2024: $14,228 — Descuento: 40% — Para leucemia linfocítica crónica y linfoma.

Austedo; Austedo XR: Precio negociado para 2027: $4,093 — Precio 2024: $6,623 — Descuento: 38% — Para Corea de Huntington y discinesia tardía.

Breo Ellipta: Precio negociado para 2027: $67 — Precio 2024: $397 — Descuento: 83% — Para asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Xifaxan: Precio negociado para 2027: $1,000 — Precio 2024: $2,696 — Descuento: 63% — Para encefalopatía hepática y síndrome de intestino irritable con diarrea.

Vraylar: Precio negociado para 2027: $770 — Precio 2024: $1,376 — Descuento: 44% — Para trastorno bipolar, depresión mayor y esquizofrenia.

Tradjenta: Precio negociado para 2027: $78 — Precio 2024: $488 — Descuento: 84% — Para diabetes tipo 2.

JanuMet; JanuMet XR: Precio negociado para 2027: $80 — Precio 2024: $526 — Descuento: 85% — Para diabetes tipo 2.

Otezla; Otezla XR: Precio negociado para 2027: $1,650 — Precio 2024: $4,722 — Descuento: 65% — Para psoriasis, úlceras orales por Behçet y artritis psoriásica.

Más negociaciones, más medicamentos

“Mientras trabajamos para que Estados Unidos vuelva a ser saludable, utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición para brindar atención médica asequible a las personas mayores”, declaró el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy.

El presidente Donald Trump negoció este mes mediante con las farmacéuticas Novo Nordisk y Eli Lilly para sus medicamentos para la pérdida de peso, que también afecta a los beneficiarios de Medicare. Sin embargo, no está claro cómo interactuarán ambos programas.

Desde KFF, una organización independiente de investigación y análisis de políticas públicas de salud en Estados Unidos, indican que según lo informado por CMS, los precios negociados para estos 15 medicamentos "representan un ahorro del 44% en comparación con lo que Medicare habría pagado en 2024".

La administración Trump anunció que estos acuerdos se suman a sus esfuerzos recientes para bajar los precios de los medicamentos, incluyendo negociaciones separadas con Pfizer, Astra Zeneca, Novo Nordisk y Eli Lilly.

"La tercera ronda de negociaciones comenzará en 2026 con otros 15 medicamentos", indicó un análisis de KFF. "Sin embargo, cambios recientes en la ley podrían retrasar la inclusión de fármacos costosos como Keytruda y Opdivo". Esos dos medicamentos eran considerados candidatos para las negociaciones de esta etapa. Se trata de drogas de inmunoterapia usadas para tratar varios tipos de cáncer, incluido melanoma y cáncer de pulmón. Actúan activando el sistema inmunológico para que ataque directamente a las células cancerígenas.