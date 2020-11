Una corte de apelaciones decide que Texas puede excluir Planned Parenthood de Medicaid: miles quedarán sin cobertura

La corte se puso del lado del estado , que condenó un video que se filtró y fue publicado en YouTube hace meses por el grupo antiaborto Center for Medical Progress. En él se ve a supuestas autoridades de Planned Parenthood hablando sobre cómo los órganos de fetos abortados pueden conservarse para ser utilizados en investigación médica. Fue a partir de este momento que comenzó la batalla entre Texas y la red de planificación familiar, corría el año 2015. Los republicanos, indignados, aseguraron que la organización ganaba dinero por la venta de tejidos fetales, algo que Planned Parenthood negó al explicar que eran donados. El gobernador del estado, Gregg Abbott, advirtió entonces que cancelaría la financiación pública y pidió una investigación .

Pero en febrero de 2017 un juez de distrito decidió que Planned Parenthood podía continuar dando servicios de salud a pacientes del estado que usaban Medicaid, el programa de ayuda federal y estatal que ofrece cobertura de servicios de salud no solo a los pobres sino también a embarazadas, niños, adultos mayores y discapacitados con ingresos limitados. En esa ocasión, el juez aseguró que no había "causa justificada" para privar a los pacientes de su "derecho legal de acceder a cuidados médicos a través del proveedor calificado que ellos eligieran". Dijo que no se presentaron evidencias suficientes para demostrar que el programa de salud había incurrido en violaciones.