¿Punto muerto? Dónde se librarán batallas sobre el acceso al aborto en EEUU este año

Pero los que están a ambos lados del debate insisten en que ese no será el caso.

Los partidarios de los derechos del aborto creen que también pueden avanzar en 2019. "Esperamos que 25 estados promuevan leyes que amplíen o protejan el acceso al aborto", dijo la doctora Leana Wen, presidenta de Planned Parenthood Federation of America desde noviembre. Si la decisión histórica de la Corte Suprema de 1973 sobre Roe vs. Wade llegase a anularse, los estados decidirían sobre la legalidad del aborto y bajo qué circunstancias.

1. El Congreso

En 2017 y 2018, el Congreso controlado por los republicanos demostró ser incapaz de lograr uno de los objetivos más grandes del movimiento contra el aborto: desalojar a Planned Parenthood de Medicaid , el programa de seguro de salud federal gerenciado por los estados para personas de bajos ingresos. Los opositores al aborto no quieren que Planned Parenthood obtenga fondos federales porque, en muchos estados, funciona como un proveedor de abortos (aunque los realiza con recursos que no son federales).

"Estamos bastante decepcionados de que, a pesar de tener un Congreso republicano durante dos años, Planned Parenthood no dejara de recibir financiamiento", dijo Kristan Hawkins, del grupo contra el aborto Students for Life of America. "Esta fue una de las promesas del presidente Trump a la comunidad pro-vida, y debería haberlo exigido", agregó.